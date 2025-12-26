Senioři přicházejí o peníze jen proto, že nemají tuhle aplikaci

Když většina lidí slyší „mobilní aplikace od pojišťovny“, vybaví si jen online průkaz pojištěnce a účet u lékaře. Ale realita je daleko zajímavější. Moderní aplikace dnes spojují zdraví těla i mozku, a to často zcela zdarma, protože pojišťovny chtějí, aby jejich klienti byli aktivní a dobře informovaní – protože prevence je levnější než léčba.
Pojišťovny dávají do kapsy nejen průkaz, ale i zdraví
Jedna z nejrozšířenějších aplikací v Česku se jmenuje Zdraví v mobilu a nabízí ji Česká průmyslová zdravotní pojišťovna. Stažení je zdarma a zpočátku vypadá obyčejně: najdete v ní nejbližší lékárnu, pohotovost nebo si můžete nechat připomenout termín preventivní prohlídky. Jenže to je teprve začátek. V aplikaci máte přístup k proplácení preventivních programů bez návštěvy pobočky, přehledu bodů v programu Bonus Plus i možnosti sledovat své nachozené kroky a za odměnu získat až tisíc korun ročně, které lze použít na další preventivní služby. To je přímé ušetření peněz jen za to, že se o sebe staráte.
Aplikace má více než 660 tisíc uživatelů právě proto, že šetří čas i peníze a navíc lidi nutí víc přemýšlet o svém zdraví – což je klíčové i pro dlouhodobou bdělost mozku.
Mozek i peněženka: jak z aplikací vytěžit maximum
Samotné pojišťovny sice zatím v Česku oficiálně „nedoporučují“ konkrétní tréninkové aplikace pro paměť jako takové (tohle je trend spíše v zahraničí), ale mezinárodní výzkumy potvrzují, že mobilní aplikace pro kognitivní trénink mohou být skvělým nástrojem pro udržení nebo zlepšení paměti a pozornosti ve vyšším věku. Studie zahrnující desítky aplikací ukázala, že kvalitní programy – třeba s adaptivní obtížností – skutečně posilují paměť a rychlost myšlení.
To znamená, že když si jako senior stáhnete takovou aplikaci a spojíte její používání s programy, které pojišťovna podporuje nebo proplácí (např. sledování pohybových aktivit, preventivní testy či online poradenství), ušetříte více peněz než kdybyste chodili na samostatné kurzy a zároveň podpoříte aktivitu vašeho mozku.
Tipy pro chytré seniory
-
Zapněte si ve své pojišťovací aplikaci upozornění na preventivní prohlídky a preventivní programy – to vás donutí uvažovat o svém zdraví včas a ušetří budoucí výdaje.
-
Sledujte počet nachozených kroků a využijte bonusy pro zdraví, které pojišťovna vyplácí – tyto odměny lze investovat do dalších zdraví prospěšných aktivit.
-
Hledejte v katalogu své pojišťovny možnosti, jak propojit aplikaci s online cognitiven training apps – i když nejsou přímo doporučené, mohou být k užitku mozku a paměti.
Takže až příště uvidíte v telefonu tu nudnou ikonu své pojišťovny, nezavírejte ji – může to být jedna z nejchytřejších aplikací, které vám ušetří peníze i paměť.