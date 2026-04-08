Senioři mohou ročně získat tisíce korun zpět – stát i pojišťovny už platí víc než kdy dřív

8. 4. 2026 – 7:58 | Magazín | Anna Pecena

zdroj: Freepik
Mnoho důchodců zbytečně přichází o peníze. Nové programy v roce 2026 přitom nabízejí překvapivě štědré příspěvky, které mohou výrazně snížit náklady na bydlení, zdraví i každodenní život. Háček? Většina lidí o nich vůbec neví.

Peníze leží na stole: bydlení jako největší zdroj úspor

Největší změnou roku 2026 je bezpochyby program Nová zelená úsporám Light. Ten umožňuje seniorům a nízkopříjmovým domácnostem získat až stovky tisíc korun na úpravy bydlení, například zateplení nebo výměnu zdroje tepla. Podpora může dosahovat až 250 000 Kč a často pokrývá většinu nákladů.

Zásadní novinkou je i to, že peníze mohou být vypláceny předem, takže není nutné mít vlastní úspory. Program navíc nabízí bezplatné poradenství a pomoc s vyřízením žádosti.

V roce 2026 se zároveň mění struktura podpory: část klasických dotací se nahrazuje bezúročnými úvěry, zatímco přímé dotace zůstávají hlavně pro zranitelné skupiny, tedy i seniory.

Pojišťovny a další bonusy: méně automatické, ale stále štědré

Vedle státní podpory zůstávají důležitým zdrojem úspor zdravotní pojišťovny. Ty každoročně přispívají na prevenci, rehabilitace nebo očkování, často v řádu stovek až tisíců korun.

Zásadní změnou posledních let je však podmíněnost těchto benefitů. Nárok bývá vázán například na absolvování preventivních prohlídek nebo bezdlužnost. Tento trend potvrzují i české finanční portály, které upozorňují, že bez aktivního přístupu senior o peníze snadno přijde.

Realita roku 2026: více peněz, ale složitější systém

Současný systém podpory se výrazně změnil. Na jedné straně nabízí vyšší částky než dříve – například kombinaci dotací a bezúročných úvěrů se splatností až 25 let.

Na druhé straně je ale složitější. Některé programy byly dokonce dočasně pozastaveny kvůli vysokému zájmu a nedostatku financí, což ukazuje, jak velká poptávka po těchto výhodách je.

Skutečný problém: neinformovanost

Z dostupných dat i vyjádření institucí vyplývá jedno: největší problém není nedostatek peněz, ale nedostatek informací.

Programy existují, podmínky jsou výhodné a stát i další instituce nabízejí reálné úspory v řádu tisíců až desítek tisíc korun ročně. Přesto velká část seniorů tyto možnosti nevyužívá – často jen proto, že o nich neví nebo je považuje za příliš složité.

bydlení peníze senior slevy senioři
Zdroje:
novazelenausporam.cz, izolace-info.cz
Anna Pecena
Novinářka z Prahy, která se věnuje spotřebitelským tématům a praktickým radám ze světa financí. Zajímá ji, jak se velká čísla promítají do peněženek jednotlivců - od každodenních nákupů až po dlouhodobé finanční plánování. Sleduje trh, trendy i pasti, které mohou ovlivnit běžné rozhodování domácností. Kromě novinářské práce studuje vysokou školu, ve volném čase se věnuje historii, japonské kultuře a profesionálnímu tanci. Věří, že i finance mohou být čtivým tématem - když za nimi hledáme lidi, jejich potřeby a životní příběhy.

Šmouhy nemají šanci. Šikovný pomocník z Actionu vyjde na pár stovek, jinde stojí i přes 20 tisíc

Lunární horoskop na středu 8. dubna: Čas sjednotit síly a vykročit k novým cílům

