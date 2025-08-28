Senioři jásají: stát jim nově vrací tisíce měsíčně! Podívejte se, kdo má nárok
28. 8. 2025 – 17:00 | Zprávy | Anna Pecena
Od ledna 2025 vstoupila v platnost změna, která může tisícům pracujících důchodců zásadně zlepšit život. Česká správa sociálního zabezpečení potvrdila, že lidé v důchodu, kteří dál chodí do práce, nově neplatí 6,5 % na sociálním pojištění. V praxi to znamená stovky až tisíce korun navíc v každé výplatě.
Kdo má na slevu nárok
Důchodci, kteří se rozhodli zůstat aktivní a nadále pracovat, mají od letoška výraznou finanční výhodu. Každý, kdo pobírá starobní důchod a zároveň je zaměstnán nebo podniká, automaticky získává slevu na pojistném ve výši 6,5 %. Nemusí vyplňovat žádné složité formuláře – slevu provede přímo zaměstnavatel v mzdové účtárně nebo se uplatní při odvodech OSVČ.
Podle čerstvých dat České správy sociálního zabezpečení využilo jen za březen 2025 tuto možnost více než 136 300 seniorů. V průměru jim v peněžence zůstalo o 2 638 Kč měsíčně více. A to je částka, která už umí zaplatit energie, léky nebo i malý výlet.
Kolik reálně ušetříte
Výše úspory se odvíjí od mzdy. Čím vyšší příjem, tím víc peněz důchodci zůstane. Například u čisté mzdy 20 000 korun je sleva přes 1 300 korun měsíčně, u příjmu 30 000 korun se úspora šplhá už k 2 000 korunám. V průměru se podle statistik jedná o částku, která se blíží třem tisícům korun.
To v praxi znamená, že ročně může pracující senior získat zpět i 30 000 korun. A protože sleva platí opakovaně každý měsíc, nejde o jednorázový bonus, ale o dlouhodobou úlevu.
Proč stát slevu zavedl
Ministerstvo práce a sociálních věcí přiznává, že cílem bylo udržet seniory déle na pracovním trhu. Česká populace stárne a každá pracovní ruka se počítá. Zavedením slevy stát motivuje důchodce, aby si přivydělávali – a zároveň tím odlehčuje tlaku na důchodový systém.
Podle ministra Mariana Jurečky se jedná o „férové ocenění“ těch, kteří se i ve vyšším věku zapojují do pracovního procesu. Opatření se setkalo s velkým ohlasem nejen mezi seniory, ale i mezi zaměstnavateli, protože starší pracovníci často přinášejí zkušenosti a loajalitu.
Závěr:
Pracující důchodci mají od letoška v kapse výrazný bonus. Úleva 6,5 % na sociálním pojištění znamená tisíce korun ročně navíc – a bez složité administrativy. Senioři tak mají důvod dál pracovat a přitom si polepšit. Kdo má nárok a nevyužívá, doslova nechává peníze ležet na ulici.