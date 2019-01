Senátoři neuspěli, řetězce musí dál odevzdávat část zboží do potravinových bank

Velké řetězce musí nadále odevzdávat část nevyužitého zboží bezplatně do potravinových bank. Senátoři neuspěli u Ústavního soudu s návrhem na zrušení povinnosti, kterou označili za "nucený dar".

Ministerstvo zemědělství ve středu zašle Evropské komisi podklady k prověření plateb evropských dotací společnosti Agrofert . Jde například o popis přípravy pravidel a vyhlašováni výzev Programu rozvoje venkova, seznam dotací poskytnutých podnikům ze skupiny Agrofert nebo údaje o kontrolách těchto dotací. Auditní mise z EK do ČR dorazí v polovině ledna.

Středeční vlakové neštěstí v Dánsku, při němž zemřelo šest lidí, je dle tiskové agentury Ritzau nejhorším v zemi od roku 1988. V oblasti, kde k nehodě ráno došlo, panuje větrné počasí. Podle policie musel vlak s asi 130 cestujícími na mostě prudce brzdit poté, co byl zasažen létajícími předměty z nákladního vlaku, který projížděl v opačném směru.

Vládní nařízení o ochraně před nepříznivými účinky hluku a vibrací zůstane beze změn. Ústavní soud dnes zamítl návrh 10 senátorů na zrušení několika pasáží. Napadená ustanovení zejména stanovují povolené hranice hluku v různých situacích a podmínkách, a to včetně výjimek pro pozemní a leteckou dopravu.

