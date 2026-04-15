Senátoři budou řešit platnost dálniční známky a právo na život bez internetu
15. 4. 2026 – 10:39 | Zpravodajství | Jasmína Krásná
Úprava délky platnosti jednodenní dálniční známky bude patřit mezi nejsledovanější body schůze Senátu, která dnes začne.
Senátoři mají začít projednávat rovněž zakotvení ústavního práva na život off-line, na platbu v hotovosti a za zachování koruny jako české měny. Obdobné úpravy v minulosti odmítli. Ze zákonů, které by mohli poslat k podpisu prezidentovi, budou moci projednat jen uzákonění pravidel pro správu dat ve veřejné správě.
Do standardního schvalovacího procesu patrně horní parlamentní komora vyšle novelu senátorů ANO, podle nichž by jednodenní dálniční známka měla platit 24 hodin, nikoli jen do půlnoci v den zakoupení.
Ústavní novela skupiny senátorů má uzákonit, že nikdo by neměl být veřejnou mocí nucen k využívání elektronické komunikace. Novela má také zaručit, že hotovostní platby by bylo možné omezit jen zákonem z důvodu veřejného zájmu a ústavně zakotvit korunu jako českou měnu bez ohledu na závazek nahradit ji do budoucna eurem jako společnou unijní měnou.
Senát by podle předsedy Miloše Vystrčila (ODS) mohl rozjednat také novelu lidoveckých senátorů, kteří chtějí uzákonit Den Orla jako nový významný den k uctění zásluh této tělovýchovné organizace
Většinu bodů programu tvoří návrhy unijních nařízení. Premiér Andrej Babiš (ANO) měl podle původních informací informovat Senát o tom, s čím pojeden na summit EU na Kypru. Poprvé by tak před Senát předstoupil od loňského návratu do funkce ministerského předsedy. Podle Vystrčila se ale patrně znovu nechá zastoupit.