Senátní výbor nepodpořil přerozdělení 7,9 miliardy korun z VZP kvůli stabilizaci
29. 4. 2026 – 15:16 | Zpravodajství | Jasmína Krásná
Senátní ústavně-právní výbor nepodpořil ani neodmítl návrh ministra zdravotnictví Adama Vojtěcha (ANO), aby bylo mezi šest menších zdravotních pojišťoven letos přerozděleno 7,9 miliardy korun z Všeobecné zdravotní pojišťovny (VZP).
Pro schválení i zamítnutí novely shodně hlasovalo pět z deseti přítomných členů výboru. Přijetí novely v úterý naopak podpořil senátní zdravotnický výbor, avšak nejtěsnější většinou. Senát jako celek se bude předlohou zabývat za týden.
Ministr zdůvodnil novelu potřebou stabilizovat systém zdravotního pojištění. Převod je podle Vojtěcha reakcí na rozkolísání systému v minulých čtyřech letech zejména kvůli schodkovým úhradovým vyhláškám i na příliv ukrajinských uprchlíků. Na takové mimořádné situace neumí nynější přerozdělovací mechanismus podle ministra reagovat.
Díky platbám státu za Ukrajince, kteří přišli do Česku kvůli napadení jejich země Ruskem, měla VZP v uplynulých letech zvýšený zisk. U VZP má pojištění podle ministra devět z deseti těchto Ukrajinců, přičemž čerpají významně méně péče než jiní lidé. VZP tak do konce loňského října vydělala ve skupině ukrajinských pojištěnců zhruba 10,5 miliardy korun a šestice ostatních pojišťoven dohromady asi 2,6 miliardy korun.
Částka, která se bude přesouvat mezi pojišťovnami, se podle Vojtěcha bude odvíjet podle počtu klientů jednotlivých zaměstnaneckých nebo oborových pojišťoven. "Bez takového opatření je ohrožena již v krátkodobém horizontu splatnost poskytnutých hrazených zdravotních služeb vůči poskytovatelům," uvedl Vojtěch. Potřebné zásadnější reformy systému veřejného zdravotního pojištění ke zvýšení jeho odolnosti a efektivity podle něj není možné činit v situaci, kdy hrozí ukončení činnosti několika zaměstnaneckých pojišťoven částečně i z důvodů, které nebyly schopny ovlivnit.