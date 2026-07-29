Senát schválil růst rodičovské na 400.000 Kč a vyzval k zavedení její valorizace
29. 7. 2026 – 18:30 | Zpravodajství | Jasmína Krásná
Rodičovský příspěvek vzroste od příštího roku o 50.000 korun na 400.000 korun, v případě narození dvojčat a vícerčat jde o dvojnásobek částky.
Zvýšení předpokládá vládní novela o státní sociální podpoře, kterou dnes schválil Senát hlasy 64 ze 76 přítomných členů. V doprovodném usnesení vyzvala horní komora kabinet k tomu, aby připravil zavedení automatické valorizace rodičovské. Předlohu, která upravuje také takzvanou superdávku, dostane k podpisu prezident Petr Pavel.
Zvýšení rodičovské zdůvodnil ministr práce a sociálních věcí Aleš Juchelka (ANO) snížením dopadů inflace a zlepšením situace rodin s dětmi. Dopady přidání na státní rozpočet budou podle ministerstva zhruba 230 milionů korun v prvním roce. Náklady postupně porostou, od roku 2030 po plném zavedení a při nynějším nízkém počtu narozených by činily asi 3,6 miliardy korun ročně navíc.
Předloha předpokládá zvýšení příspěvku jen pro rodiče dětí narozených nebo převzatých do trvalé péče náhradní rodiny od 1. ledna 2027. Pokud by se rodičovská zvedla i těm, kteří ji už pobírají, stálo by to příští rok podle odhadu ministerstva asi 7,3 miliardy korun.
Senátní plénum s ohledem na schválení předlohy ve sněmovním znění už nehlasovalo o úpravě skupiny senátorů v čele s Lumírem Kantorem (KDU-ČSL), jež by zavedla automatickou valorizaci rodičovské podle inflace. Stejný návrh dolní komora odmítla začátkem července, stejně jako několik dalších opozičních návrhů na uzákonění valorizačních mechanismů.
Naposledy se rodičovská zvýšila od ledna 2024 z 300.000 na 350.000 korun. Dvojčata a vícerčata mohou od letoška čerpat dvojnásobnou částku, tedy 700.000 korun. Dříve šlo o 1,5násobek. Narozených dětí v Česku v posledních letech ubývá, méně je tak i vyplácených rodičovských.