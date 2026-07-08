Senát opět zamítl návrh za ústavní zakotvení práva platit v hotovosti
8. 7. 2026 – 14:16 | Zpravodajství | Alexej Chundryl
Senát dnes zamítl již čtvrtý pokus zakotvit v ústavě a Listině základních práv a svobod právo platit hotovostí.
S návrhem přišlo 20 senátorů v čele s předsedkyní klubu ANO Janou Mračkovou Vildumetzovou. Postupující digitalizace ekonomiky sice podle nich rozšiřuje možnosti účastníků trhu, současně ale vytváří prostor pro postupné vytlačování hotovosti z běžného peněžního styku. Horní komora obdobné iniciativy už třikrát odmítla, naposledy letos v květnu. Část z nich se týkala i práva být off-line či zakotvení koruny jako národní měny.
Pro zamítnutí návrhu ústavní novely hlasovalo 32 ze 63 přítomných senátorů, což bylo přesně potřebné množství hlasů.
Senátorka Mračková Vildumetzová argumentovala možnými případy výpadku komunikačních sítí, kybernetických útoků nebo živelných katastrof, kdy by bylo vhodné mít právo platit hotově. Návrh označila za minimalistickou verzi. Zastánci návrhu také upozorňovali na rostoucí nebezpečí kybernetických útoků.
Zamítnutí navrhl předseda senátního ústavně právního výboru Tomáš Goláň (klub ODS a TOP 09). Změny ústavního pořádku by měly být vymezeny pro zásadní věci, ale právo na hotovost takovým fundamentálním právem není, uvedl. "Tento návrh neřeší vůbec nic," konstatoval a poukázal na to, že podrobnosti má stanovit zákon. Projednávaná úprava je podle něj ještě víc nadbytečná než v předchozích návrzích. Goláň také uvedl, že nikdo nevysvětlil, jak by návrh zajistil, že se na veřejných záchodcích bude moci platit hotově. Místopředseda Senátu Jiří Drahoš (Starostové a nezávislí) řekl, že Senát má být pojistkou proti unáhleným zásahům do ústavního pořádku.
Návrhu se zastal například Zdeněk Hraba (klub ODS a TOP 09). "Hotovost je strategická komodita, bez které se stát prostě neobejde,“ řekl. Poukazoval na to, že třeba Švédsko zavedlo povinnost přijímat hotovost v lékárnách nebo supermarketech. Michael Canov (Starostové a nezávislí) návrh podpořil a upozornil, že návrh se bude v Senátu objevovat znova. Poukazoval na rostoucí počet internetových podvodů, který podle něj povede některé lidi k tomu, že budou chtít mít peníze pod polštářem. Nezařazená senátorka Daniela Kovářová, která návrh rovněž podepsala, řekla, že ústavní zakotvení práva na hotovost je nejčastějším tématem mezi jejími voliči.
Hotovost plní podle dvou desítek předkladatelů řadu funkcí, které není možné nahradit bezhotovostními platebními prostředky. "Jde zejména o garanci finančního soukromí, zajištění platební dostupnosti pro všechny vrstvy obyvatel a o pojistku pro případ technického selhání bezhotovostních platebních systémů, kybernetických útoků či krizových situací," napsali v důvodové zprávě.
Obecnou povinnost přijímat tuzemské bankovky a mince obsahuje zákon o jejich oběhu. Tvůrci nynější ústavní novely ale tvrdí, že v některých státech už existují tendence k omezování přijímání hotovosti obchodníky i úřady. "Bez ústavního zakotvení by mohlo dojít k faktickému vyloučení hotovosti z některých segmentů ekonomiky pouhou změnou běžných zákonů, případně postupnou praxí soukromých subjektů," uvedli.