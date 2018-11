Senát má předsedu, Kubera porazil Hampla v druhém kole

10:06

Posudkoví lékaři, jichž je nedostatek, zřejmě nebudou od ledna podléhat služebnímu zákonu a budou se opět řídit zákoníkem práce. Změna by měla usnadnit jejich nábor a umožnit, aby nemuseli odcházet po dosažení 70 let věku. Vládní novelu, která to předpokládá, ve středu schválila sněmovna. Poslanci do ní přidali odklad plného zavedení elektronických neschopenek na leden 2020.