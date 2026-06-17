Senát bude schvalovat spornou novelu o veřejných rozpočtech
17. 6. 2026 – 8:25 | Zpravodajství | Jasmína Krásná
Sporná novela o veřejných rozpočtech bude nejsledovanějším bodem dnešní schůze Senátu.
Zákonodárci se k ní dostanou v závěru jednání. Předseda Senátu Miloš Vystrčil (ODS) očekává košatou diskusi o předloze, která má umožnit vládě navyšovat výdaje na obranu a strategické stavby nad schválené výdajové rámce rozpočtu do roku 2036. Podle senátních výborů by se podmínky navyšování měly zpřísnit a posílit by se měla parlamentní kontrola.
Sněmovní opozice už ohlásila, že novelu v případě přijetí napadne u Ústavního soudu. Opoziční strany a hnutí se obávají, že novela rozvolní pravidla rozpočtové odpovědnosti a umožní vládní koalici nekontrolovatelné utrácení a nebezpečný růst státního dluhu. Ministryně financí Alena Schillerová (ANO) to opakovaně odmítla. Opozici vadí i to, že by vláda v některých případech mohla upravovat rozpočet bez souhlasu Sněmovny.
Kromě série mezinárodních smluv a unijních nařízení má Senát schvalovat také novelu o správě voleb, která na jeho popud usnadňuje hlasování zrakově postiženým už pro letošní říjnové senátní volby. Na návrh ministerstva vnitra oddaluje digitalizaci správy voleb až pro volbu hlavy státu za dva roky.
Senátoři mají schvalovat také návrh na uzákonění Dne Orla jako významného českého dne kvůli připomínce této tělovýchovné organizace. Rozjednat by měli novelu občanského zákoníku, která má po předloňském zásahu Ústavního soudu stanovit nové podmínky pro úřední i chirurgickou změnu pohlaví.
V polední přestávce schůze Senátu bude jeho někdejšímu předsedovi, sociálnímu demokratovi Milanu Štěchovi dodatečně předán symbolický klíč k horní parlamentní komoře. Ostatní bývalí předsedové a předsedkyně Senátu jej obdrželi při květnovém setkání k 30. výročí existence horní parlamentní komory, kterého se Štěch nemohl zúčastnit.