Sen za miliony pod vodou. Projekt slavné tenistky zasáhla blesková povodeň, škody jsou obrovské
23. 6. 2026 – 6:27 | Magazín | Jana Strážníková
Spolumajitel areálu zveřejnil smutný popis situace: Škody jsou bolestivé.
Zlý nečas a těžká průtrž mračen napáchala o víkendu obrovské škody v tenisovém areálu Oáza Říčany. Ten patří slavné české tenistce Karolíně Plíškové a jejímu manželovi, Michalu Hrdličkovi.
Kurty zasáhla blesková povodeň a převalila se přes ně velká voda, která za sebou zanechala jen spoušť.
Poškození vodou a znečištění bahnem je podle Hrdličky značné a pojišťovna se zřejmě jen tak nezastaví:
„Škody jsou bohužel poměrně rozsáhlé, voda a bahno zasáhly venkovní kurty, padelové kurty, restauraci, kongresové centrum i tenisovou halu. Přesný rozsah nyní stále vyhodnocujeme a řešíme s pojišťovnou,“ uvedl spolumajitel pro eXtra.cz.
V beznaději škod a bezmoci před rozzuřeným živlem ale prosvítá také lidské světlo. Hrdlička neskrývá dojetí a vzkazuje vřelé díky všem, kdo se hned po katastrofě sjeli na místo a začali dobrovolně pomáhat s úklidem.
„Na druhou stranu musím říct, že jsem nesmírně hrdý na celý tým Oázy Říčany a Plíšková Tennis Academy. Zaměstnanci, trenéři, hráči, rodiče i řada našich klientů okamžitě přiložili ruku k dílu a díky jejich obdivuhodnému nasazení se podařilo udělat obrovský kus práce během několika hodin,“ děkoval Hrdlička.
Tým podle jeho slov také udělá všechno proto, aby co nejdříve obnovil běžný provoz sportoviště: „V tuto chvíli předpokládáme, že letní kempy proběhnou podle plánu. Uděláme maximum pro to, aby děti a účastníci pocítili co nejmenší omezení,“ slibuje manžel slavné tenistky.
"To, co vidíte na fotografiích, není řeka ani rybník. Je to náš areál po včerejší přívalové povodni. Během několika desítek minut se Oázou Říčany prohnalo obrovské množství vody a bahna. Zaplavené kurty, padelové kurty, restaurace, tenisová hala i další části areálu. Pohled, který jsme si nikdy nepřáli zažít," popisovala situaci sama tenistka na sociální síti.
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