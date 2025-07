Šéfka Evropské Komise: Cla budou 15 procent, dohoda s USA přináší stabilitu pro podniky

28. 7. 2025 – 10:18 | Zpravodajství | Jasmína Krásná

Obchodní dohoda Evropské unie se Spojenými státy vytváří jistotu a stabilitu pro podniky na obou stranách Atlantiku, uvedla šéfka Evropské komise Ursula von der Leyenová po jednání s americkým prezidentem Donaldem Trumpem..

Patnáctiprocentní clo platí podle šéfky unijní exekutivy na dovoz většiny zboží do USA včetně automobilů, polovodičů a léčiv. Jednání s Trumpem označila za tvrdé, obtížné, ale spravedlivé.

Podle von der Leyenové je třeba si uvědomit, že původně měla začít od 1. srpna platit třicetiprocentní cla. Tak vysoká cla navrhl americký prezident ve svém dopise, který zaslal před dvěma týdny unijním představitelům.

"Dnešní dohoda vytváří jistotu v nejistých dobách. Přináší stabilitu a předvídatelnost pro občany a podniky na obou stranách Atlantiku," uvedla šéfka Evropské komise. Jedná se o dohodu mezi dvěma největšími ekonomikami světa. "Obchodujeme v objemu 1,7 bilionu eur ročně. Společně jsme trh s 800 miliony lidí a tvoříme téměř 44 procent světového HDP," dodala s tím, že jen několik týdnů po summitu NATO v Haagu jde podle ní o další stavební kámen, který znovu potvrzuje transatlantické partnerství.

Jak von der Leyenová upřesnila, během dnešního jednání zároveň unijní a američtí vyjednávači dosáhli dohody i ohledně nulové sazby cel na řadu strategických produktů. "Jde o letadla a jejich součástky, některé chemikálie, některé zemědělské produkty, přírodní zdroje a kritické suroviny. A budeme i nadále pracovat na tom, abychom do tohoto seznamu přidali další produkty," dodala šéfka komise.

Předsedkyně EK potvrdila, že Evropská unie rovněž posílí spolupráci s USA v oblasti energetiky. "Nákupy amerických energetických produktů diverzifikují naše zdroje a přispějí k energetické bezpečnosti Evropy. Ruský plyn a ropu nahradíme významnými nákupy amerického LNG, ropy a jaderných paliv," prohlásila von der Leyenová.

Trump uvedl, že unie souhlasí s nákupem energií za 750 miliard dolarů (15,7 bilionu Kč) a s vyššími investicemi, konkrétně o 600 miliard dolarů (o 12,5 bilionu Kč), do amerického vojenského vybavení. Von der Leyenová následně upřesnila, že tyto nákupy energie jsou rozděleny do tří let, což znamená 250 miliard ročně během Trumpova funkčního období. "Stále máme příliš mnoho ruského LNG, které se dostává do Evropské unie, a také ruský plyn a ropu, které už nechceme. Chceme se absolutně zbavit ruských fosilních paliv, a proto vítáme možnost nakupovat dostupnější a lepší LNG ze Spojených států," prohlásila šéfka komise.

Von der Leyenová odpovídala i na dotaz novinářů, zda si myslí, že jde o dobrou dohodu, když za předchozí administrativy prezidenta Joe Bidena bylo clo na automobily 2,5 procenta a nyní je 15 procent. "Ano, ale neměli bychom zapomínat z jaké hodnoty jsme se sem dostali. Dnes musí platit 27,5 procenta. Takže z této úrovně jsme se dostali na 15 procent," uvedla předsedkyně komise. Trumpova administrativa zavedla totiž už v dubnu na automobily mnohem vyšší cla než předchozí Bidenova. "Patnáct procent je to nejlepší, čeho jsme mohli dosáhnout. Důležité pro nás bylo, že se to týká nejen automobilů, ale také veškerého zboží a polovodičů," dodala.

Na závěr svého prohlášení poděkovala prezidentu Trumpovi za "jeho osobní nasazení a vůdčí schopnosti, které vedly k dosažení tohoto průlomu". "Je to tvrdý vyjednávač, ale také umí uzavírat dohody," uvedla šéfka unijní exekutivy. Poděkovala rovněž eurokomisaři Maroši Šefčovičovi a jeho týmu, který vyjednávání s americkou administrativou dlouhé týdny vedl. "Chci poděkovat i členským státům za jejich důvěru a odhodlání. Naše jednota je naší silou doma i v zahraničí," dodala.

Trump před dnešním jednání prohlásil, že obchodní vztahy mezi Evropskou unií a Spojenými státy jsou jednostranné a nespravedlivé pro USA. Šance na uzavření dohody byla podle něj 50 na 50. Stejně tak to odhadovala i von der Leyenová. Předsedkyně EK dorazila na jednání s Trumpem do Skotska, kde má americký prezident svůj golfový resort.