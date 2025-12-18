Šéfka EK řekla, že ze summitu EU neodejde bez finančního řešení pro Ukrajinu
18. 12. 2025 – 11:27 | Zpravodajství | Jasmína Krásná
Předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyenová řekla, že z dnes začínajícího summitu Evropské unie neodejde bez vyřešení dalšího financování Ukrajiny. Podobně se vyjádřil předseda Evropské rady António Costa.
V případě rozhodnutí o financování bránící se země ze zmrazených ruských aktiv, tedy takzvanou reparační půjčkou, musí podle názoru šéfky unijní exekutivy nést riziko všechny státy bloku. Na vrcholnou schůzku přijel ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj.
Von der Leyenová při příchodu na jednání připomněla, že druhou zvažovanou možností financování Ukrajiny, která již čtvrtým rokem čelí ruské invazi, je využití unijního rozpočtu. Znamenalo by to použití společné půjčky, kterou by si EU vzala na finančních trzích.
"Zcela podporuji Belgii," zmínila také von der Leyenová.
Belgický premiér Bart De Wever dnes v belgickém parlamentu před začátkem summitu řekl, že požaduje, aby celá Evropská unie nesla riziko při využití zmrazených ruských aktiv na pomoc Ukrajině. Chce od ostatních závazné písemné záruky.
Šéfka unijní diplomacie Kaja Kallasová novinářům řekla, že evropští lídři si v otázce financování Ukrajiny nemohou dovolit selhat a naopak musí ukázat, že jsou silní. EU se podle ní zabývá obavami, které Belgie vyjádřila ohledně reparační půjčky. "Takže doufám, že to dotáhneme do konce," řekla Kallasová. Je třeba ale podle ní zajistit, aby byla s výsledným řešením spokojená právě Belgie.
Francouzský prezident Emmanuel Macron před začátkem jednání vyjádřil přesvědčení, že evropští lídři na summitu najdou společnou pozici o tom, jak financovat válečné úsilí Ukrajiny. "Evropská komise navrhla několik možností a začaly důležité rozhovory o tom, jak použít aktiva Ruska. Chci říct, že je nutné, abychom se sjednotili. Najdeme (společnou) pozici," řekl Macron.
Podobně se vyjádřil německý kancléř Friedrich Merz. "Mám dojem, že můžeme dospět k dohodě. Chápu obavy některých členských států, zvláště belgické vlády, ale doufám, že společně je můžeme vyřešit," řekl Merz. Již dříve německý kancléř v odpovědi odhadoval, že šance na dosažení dohody ohledně použití ruských zmrazených aktiv je "padesát na padesát". Kallasová dnes prohlásila, že to vidí podobně.
Odhodlání vyřešit na summitu otázku zajištění finančních potřeb Kyjeva vyslovil také předseda Evropské rady. "Mohu vás ujistit, že na tom budeme pracovat dnes, a pokud bude potřeba, tak i zítra (v pátek). Nikdy toto jednání neopustíme bez konečného rozhodnutí o zajištění financování Ukrajiny," prohlásil Costa, který rovněž zmínil obě projednávané možnosti.
"Nyní máme jednoduchou volbu: buď dnes peníze, nebo zítra krev," řekl před začátkem summitu polský premiér Donald Tusk. Poukázal na to, že bez dohody o financování Ukrajiny hrozí nebezpečí nejen Ukrajině, ale celé Evropě. "Toto rozhodnutí musíme učinit, a jen my sami," zdůraznil Tusk.
Podle švédského premiéra Ulfa Kristerssona je dnešní schůzka nejdůležitějším summitem od začátku ruské války na Ukrajině před necelými čtyřmi lety. Otázka použití zmrazených ruských aktiv je podle něj otevřená. "Bude to dlouhá diskuse. Budu tady sedět celou noc, když to bude potřeba. Potřebujeme řešení," dodal Kristersson.
Finský premiér Petteri Orpo řekl, že EU nemá jinou možnost, než použít zmrazená ruská aktiva na reparační půjčku Ukrajině. Prezident Litvy Gitanas Nauséda míní, že Rusko musí pocítit cenu své agrese vůči svému sousedovi. Na jednání je podle něj nutné dosáhnout rozhodnutí o využití reparační půjčky.
Rovněž i podle premiérů Španělska a Řecka Pedra Sáncheze a Kyriakose Mitsotakise by summit EU neměl skončit bez rozhodnutí o financování Ukrajiny. Mitsotakis se při příchodu na summit vyjádřil pro reparační půjčku pro Ukrajinu. Sánchez vyzval Evropskou unii, aby byla jednotná, konzistentní a akceschopná. Španělský premiér rovněž ve svém prohlášení pro novináře podpořil "využití zmrazeného ruského majetku pro financování Ukrajiny v letech 2026 a 2027".
Summit by měl rozhodnout o budoucí finanční pomoci pro Ukrajinu. Belgie, ale i Maďarsko, Slovensko či Česko mají k variantě reparační půjčky stále výhrady. Itálie, Bulharsko a Malta minulý týden ve společném prohlášení vyzvaly Evropskou komisi, aby prozkoumala alternativní řešení s předvídatelnými parametry a výrazně menšími riziky.