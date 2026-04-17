Šéf zpravodajství: "Spolupráce s TV Barrandov mi zničila zdraví"
17. 4. 2026 – 6:02 | Magazín | Jana Strážníková
Budoucnost televize je nejistá a nikdo neví, jestli bude vůbec kdy pokračovat v tvorbě. Slavný moderátor nyní vysvětluje, že krize trvá již mnohem déle.
Televizní skupina Barrandov neuspěla ve snaze se uzdravit poté, co její bývalý majitel Jaromír Soukup nasekal miliardové dluhy.
„Bohužel jdeme do konkursu. Snažili jsme se, ale od mediálních agentur i kvůli válce v Íránu a obrovským propadům příjmů přišly tak malé peníze, že z toho se televize uživit nedá,“ uvedl před několika dny majitel Jan Čermák pro eXtra.cz.
Co přesně se bude dít, se zatím neví: „Uvidíme, jak to bude z hlediska vysílání. Licenci hlavního kanálu máme mimo. Ne že bychom ji vyvedli, ale ona ta na hlavním kanále končila tuším v květnu loňského roku. A dnes je vlastníkem licence firma S-24 akvizice, která ji získala v řádném licenčním řízení. Takže v tuto chvíli budeme diskutovat o tom, v jakém režimu se bude vysílat dál, jestli jenom hlavní kanál, nebo jak jinak. A za měsíc či dva to vyhodnotíme, jestli jsme schopni to nákladově ponížit tak, abychom to udrželi. Na což já teď neumím upřímně odpovědět,“ vysvětloval Čermák.
„Určitě to povede k dalšímu propouštění zaměstnanců, ke snižování nákladů a tak dále. Otazník je u těch dvou kanálů, ty jsou asi v zásadě v ohrožení, ty asi s největší pravděpodobností budou během pár hodin až dnů definitivně vypnuty. Je to o zachování hlavního kanálu a tam během pár měsíců uvidíme, co dál,“ dodal.
Televize jako taková tedy prý nekončí, ale bude procházet zásadní restrukturalizací, změnami a proměnou provozního i servisního zajištění.
K věci se ale vyjádřil i šéf zpravodajství a moderátor známý z obrazovek Barrandovu, Vladimír Pinker, jehož společnost pro TVB vyráběla zprávy až do letošního března. Podle něj krize trvala daleko déle a spolupráce s televizí byla tak otřesná, že ho to doslova stálo zdraví.
„Důvodů, proč jsme ukončili dodávání zpravodajství pro TV Barrandov, je 15. 14 nezaplacených faktur v řádu vyšších jednotek milionů korun, dalším důvodem je moje zdraví, na které mělo jednání společností pana Čermáka dalekosáhlý dopad,“ prohlásil Pinker pro zmíněný magazín.
„Platební morálka totiž nebyla od počátku dokonalá. Od začátku roku 2025 se ale všechno výrazně zhoršilo, společnost Jana Čermáka celý rok splácela lednovou fakturu a provoz po následujících 14 měsíců – včetně odvodů DPH z faktur, které jsme vystavili, ale peníze nikdy neviděli – jsem řešil vytahováním rodinných rezerv, půjčkami a všemi možnými způsoby tak, aby TV Barrandov mohla dál vysílat,“ uvádí.
„Na konci roku 2025 mi Jan Čermák nabídl, že většinu dluhu, který u TV Barrandov máme, od nás odkoupí firma Enreda a.s., kde je jediným vlastníkem akcií. Samozřejmě se zajímavou slevou několika desítek procent. Dokumenty jsme podepsali v lednu 2026, kdy pod Enredu přešlo 10 neproplacených faktur a zbylé 4 nám stále dluží TVB. Bohužel jsme ale nedostali ani peníze, které měly být poukázány takzvaně při podpisu. Dva měsíce po podpisu se nám po malých částkách nahromadila cca třetina domluvené sumy, další splátky už nikdy nepřišly,“ vypráví dál.
„Dva roky stresu, nejistoty, čekání, utracení všech rodinných životních úspor a zadlužení si vybraly daň v podobě autoimunitního onemocnění, které se u mě naplno rozjelo. Takže do tohohle všeho se za začaly objevovat silné deprese, několikadenní vysoké horečky, vyrážky, zvracení, nechuť k jídlu, nespavost a podobně,“ uzavřel zkroušeně.
Na Pinkerovu zpověď pak ale reagoval i Čermák, který má jiné vysvětlení: „Vláďa je zhrzený, že skončil. Ano, dluhy tam byly a jsou. Kdybych ho chtěl podvést, tak to nepřevezme jiná má firma. Určitě to budeme dál řešit,“ slíbil.