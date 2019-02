Šéf svazu bojovníků za svobodu Vodička v Lidicích nepromluví

Prezident německé centrální banky Jens Weidmann (50) zůstane ve funkci na dalších osm let. Rozhodla o tom dnes německá vláda. Média spekulují, že Weidmann by se mohl stát kandidátem na místo šéfa Evropské centrální banky (ECB), které se uvolní koncem října. Deutsche Bundesbank, jak zní oficiální název německé centrální banky, dnes také zveřejnila svou výroční zprávu.

13:12