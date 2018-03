Šéf GIBS končí, hlásí Babiš. 50. léta, oponuje opozice

AKTUALIZOVÁNO - Aktuality autor: šar

Premiér v demisi Andrej Babiš (ANO) neprodleně zprostí ředitele Generální inspekce bezpečnostních sborů (GIBS) Michala Murína výkonu služby. Řekl to ve čtvrtek poslancům bezpečnostního výboru, který se zabýval situací v GIBS. Babiš uvedl, že v Murína nemá důvěru. Ve čtvrtek ve sněmovně před bezpečnostním výborem vypovídal také expremiér Bohuslav Sobotka.

Babiš se rozhodl Murína odvolat i na základě dokumentů státních zástupců. V jednom z nich se podle Babiše mimo jiné píše, že Murín účelově lhal žalobcům v kauze, v níž byl prověřován vysoce postavený policista. "Pan Murín se zpronevěřil všemu, své instituci, kterou řídí, zákonu o služební kázni a služebnímu slibu," řekl premiér. Opět zpochybnil i hospodaření inspekce.

Premiér mluvil i o dalších výtkách, které podle něho vznášejí vůči inspekci státní zástupci. Uvedl mimo jiné, že se GIBS snaží dostat ke spisovým materiálům, které "benevolentně zpřístupňuje" podezřelým, nerespektuje rozhodnutí státních zástupců a chce nasazovat odposlechy bez dostatečného zdůvodnění.

Murín je podle Babiše ohrožením demokracie, jeho chování pokládá za skandální. "Místo aby pomáhal rozkrývat trestnou činnosti policistů, tak ji zakrýval," řekl novinářům při odchodu z jednání výboru.

Zproštění výkonu služby se podle ministerského předsedy teprve musí připravit. Bude podle jeho slov dočasné. Babiš zopakoval, že Murínovo odvolání nenavrhoval.

Premiér zpochybnil také efektivitu GIBS, když na jednoho příslušníka podle něj připadá jedna stíhaná osoba.

Sobotka se hájil před komisí

Bývalý premiér Bohuslav Sobotka (ČSSD) na jednání sněmovního bezpečnostního výboru ve čtvrtek uvedl, že se seznámil s dokumenty olomouckého vrchního státního zastupitelství, které se Murína týkaly.

Sobotka uvedl, že ho opatření státního zastupitelství neopravňovalo k tomu, aby s Murínem kázeňské řízení zahájil. "Bylo to v mé kompetenci předsedy vlády," uvedl Sobotka. Na svém tehdejším rozhodnutí by, jak uvedl, nic nezměnil.

Podotkl, že není řeč o tom, že snad měl být Murín trestně stíhán. "Mluvíme v rovině kázeňského řízení, které jsem nezahájil," řekl výboru.

"Bývalý pan premiér měl konat a zahájit kázeňské řízení," řekl naopak Babiš. Označil za podivné, že tehdejší premiér nekonal, ačkoli na úřad vlády dorazil "závažný dokument". Babiš zopakoval, že Murín nemá jeho důvěru, nikdy se podle něho neměl ředitelem inspekce bezpečnostních sborů stát.

Sobotka se také pozastavil nad tím, že GIBS je podle Babiše najednou ohrožením demokracie. "Kdo to bude příště?," tázal se. Babiš prohlásil, že Sobotka Murína kryje.

Sobotka později řekl, že cílem celého zasedání výboru podle něj je odvést pozornost od toho, že Babiš se snaží ovládnout bezpečnostní sbor.

"Premiér vlády, která je v demisi, která nemá důvěru Poslanecké sněmovny, se snaží ovládnout další bezpečnostní sbor, tentokrát GIBS, který je oprávněn k vyšetřování trestné činnosti policistů," uvedl. Babiš se podle něj snaží pošpinit Murína a skandalizovat ho, aby svůj tlak nějak odůvodnil. Expremiér proto i chápe postoj některých členů výboru, kteří jednací sál opustili poté, co Babiš začal předčítat z dopisu, o němž neměli jistotu, že není neveřejný.

Když Babiš citoval z dokumentu státních zástupců proti Murínovi, poslanci ODS Jana Černochová a Pavel Žáček a STAN Vít Rakušan opustili na protest jednání. "Tohle je opravu nechutné. To jsou 50. léta," řekla Černochová.

"K tomuhle lynči se nemusíme připojovat," doplnil po chvíli na chodbě Žáček. Chování Babiše označil před novináři za skandální. "To, že jsou spory mezi útvary policie, to je dlouhodobá koncepční válka, premiér by měl být nad věcí a řídit se podle zákona," uvedl.

Citování z dokumentu podle něj mělo patřit do neveřejné diskuse, Babiš se ale poslance pokusil "převálcovat jako vždycky". Podle Rakušana předseda výboru Radek Koten (SPD) dnes výbor nevedl "ani na minutu". "Jednání je od první minuty zmatečné, neférové ke všem zúčastněným," řekl novinářům s tím, že schůze nebyla připravena a není ani jasné, proč byla svolána. Chování Babiše označil za nepřijatelné, protože nedbal na to, že je na výboru jako host, a uzurpoval si slovo.

Sobotka zdůraznil, že Murína jmenoval do funkce zhruba před třemi lety v souladu se zákonem. Nominaci projednal a doporučil sněmovní bezpečnostní výbor hlasy všech přítomných tehdy koaličních i opozičních poslanců. Podobně postupovala i tehdejší vláda ČSSD, ANO a KDU-ČSL, uvedl bývalý premiér.

Babiš na jednání výboru potvrdil, že po Murínovi chtěl, aby odstoupil. "Odvolání ředitele jsem zatím nenavrhnul," dodal.

Poslanci následně odhlasovali, že jednání výboru bude veřejné. Nejvyšší státní zástupce Pavel Zeman pak požádal o to, aby bylo po dobu vystoupení žalobců uzavřené. Vedle něho dorazili také vrchní státní zástupci Lenka Bradáčová a Ivo Ištvan