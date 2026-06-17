Sebrali mu dům! Soukup neplatil dluhy, uplatnili na něj zástavní právo
17. 6. 2026 – 10:00 | Magazín | Jana Strážníková
Soukup za své dluhy ručil domem. Už ho nemá.
Někdejší relativně úspěšný podnikatel a mediální osobnost Jaromír Soukup by svůj život v poslední době mohl okomentovat okřídlenou hláškou z opravy traktoru.
Opravdu to totiž vypadá jako past vedle pasti. A i když se zrovna nebudeme bavit o nejspíš naprosto nekonečné sérii zhrzených soudních sporů s bývalou milenkou Agátou Hanychovou či zatajované zranění a nenastoupení k boxerskému zápasu, po kterém se organizace začala ohánět smluvní pokutou, pořád není důvod k radosti.
Jak si totiž všiml magazín eXtra.cz, Soukupovi také mimochodem sebrali dům.
Dohnaly ho totiž dluhy z dob, kdy se mu epesně podařilo ponořit TV Barrandov do takových červených čísel, že se z nich nedokázala nikdy vyhrabat ani pod novým majitelem, a v současné době nejspíš definitivně končí.
Konkrétně jde o dluhy Soukupovy společnosti Médea. Soukup se přitom zaručil osobním majetkem.
„Soukup sám v roce uzavřel v roce 2023 zástavní smlouvu s TV Nova, ručilo se právě domem v obci v katastru Sedlčan na Příbramsku. Šlo tam o zaplacení dluhu jeho tehdejší společnosti Médea, která visela Nově miliony za reklamu,“ cituje zmíněný magazín svůj důvěryhodný zdroj.
Podle obeznámeného člověka mohlo jít o dluhy kolem 11 milionů korun. Které zřejmě nezaplatil a od minulého měsíce má dům nového majitele.
„Jenže Jaromír ty dluhy zjevně nezaplatil, protože zástavní právo bylo nakonec uplatněno. A v květnu 2026 získal dům nový vlastník, realitní společnost ze slovenských Košic,“ dodal zdroj.
Podle všeho se jedná o statek na kraji malebné obce i s rozsáhlými zemědělskými pozemky, ale také věcným břemenem. Právo doživotního užívání mají totiž dva staří bývalí majitelé, kteří dali objekt darem už před dvaceti lety. Když ho Soukup před osmi lety získal, bylo to právě i s břemenem. A to stále platí i pod nejnovějším majitelem.