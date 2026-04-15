Schillerová: Vládní regulace cen pohonných hmot nemá nahrazovat tržní mechanismy
15. 4. 2026 – 18:15 | Zpravodajství | Jasmína Krásná
Cílem zákona o regulaci cen pohonných hmot formou vládního nařízení není podle ministryně financí Aleny Schillerové (ANO) nahrazovat tržní mechanismy.
Kabinet chce mít ale pro mimořádné situace pojistku vyšší právní síly, než jsou nynější cenové výměry ministerstva financí, které mají formu opatření obecné povahy. Schillerová to dnes řekla senátorům.
"Cílem tohoto návrhu není nahrazovat tržní mechanismy ani plošně regulovat ceny," uvedla ministryně v rámci obhajoby žádosti vlády, aby Senát projednal zákon zrychleně podobně jako Sněmovna v uplynulých hodinách. Její vystoupení si vyžádali zástupci opozičních frakcí, podle nichž vláda dostatečně nezdůvodnila nutnost zkráceného projednání zákona.
Kabinet v žádosti poukazoval na možnost značných hospodářských škod kvůli vlivu zvýšených cen pohonných hmot na růst cen zboží a služeb. Schillerová přiznala, že nařízení vlády by bylo napadnutelné jen u Ústavního soudu, nikoliv u správních soudů jako nynější regulace ministerstva financí. Uznala také, že regulace podle novely energetického zákona z roku 2022 kvůli válce na Ukrajině provázely kompenzace na rozdíl od navrhované úpravy.
"Odmítám velmi razantně, že je zákon něco, co zavání socialismem," uvedla ministryně k výtkám opozice, že zákon zavádí centrální plánování.
Předseda senátního hospodářského výboru Miroslav Plevný (za STAN) poukázal na to, že v případě zastropování cen se ceny nafty snížily, ale ceny benzinu zvýšily na maximální povolenou mez. Obává se, že po zrušení regulace se ceny pohonných hmot skokově zvýší, aby si čerpadláři kompenzovali ušlé výdělky. Podle Plevného jsou dosavadní opatření funkční a není důvod je zrychleně měnit.
Předseda senátorů KDU-ČSL Josef Klement podobně jako straničtí kolegové ve Sněmovně kritizoval úpravu, podle níž vládní regulace cen může platit až rok. Lidovečtí poslanci neuspěli s návrhy zkrátit tuto lhůtu na 90 dnů s tím, že prodloužení na půl roku by musel odsouhlasit parlament. K tomu se připojil i senátor STAN Ondřej Lochman.
Vládní předloha reaguje na současný nárůst cen benzinu a nafty v důsledku konfliktu na Blízkém východě. Kabinet chce zákonem nahradit své cenové rozhodnutí, které platí do konce dubna. Na jeho základě ministerstvo financí stanovuje nejvyšší povolenou marži prodejců pohonných hmot a prominulo část spotřební daně na naftu. Zároveň denně rozhoduje o nejvyšší možné prodejní ceně benzinu a nafty pro další den.