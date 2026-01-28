Schillerová trhá rekordy v dluzích a Hampl varuje: Tohle už je nezákonné
28. 1. 2026 – 11:16 | Ekonomika | Štěpán Bárta
Česko se otřásá v základech! Zatímco se většina národa snaží vyžít z výplat, vláda Andreje Babiše se rozhodla rozjet mejdan na dluh, jaký historie nepamatuje. Ministryně financí Alena Schillerová poslala do Sněmovny návrh rozpočtu se sekyrou 310 miliard korun a odborníci jen lapají po dechu. Národní rozpočtová rada bije na poplach a mluví o otevřeném porušování zákonů. Je tohle začátek bankrotu, nebo jen bezbřehá arogance moci?
Sedmdesát miliard přes čáru? Žádný problém!
Šéf Národní rozpočtové rady Mojmír Hampl se s tím nepáře. Podle něj vláda naprosto ignoruje pravidla rozpočtové odpovědnosti, která by měla státní finance držet na uzdě. Místo aby se šetřilo, Schillerová přihodila desítky miliard tam, kde podle zákona už dávno neměly být. Hampl v České televizi bez obalu prohlásil: „Tímto návrhem státního rozpočtu došlo k porušení pravidel rozpočtové odpovědnosti, k porušení pravidla maximálního výdajového rámce, tedy toho, co smí vláda utratit.“
Podle něj je situace kritická a vláda přestřelila povolený deficit o šílených 70 miliard korun. Zatímco lidé řeší drahé potraviny, státní pokladna krvácí tempem, které jsme dosud nezažili. „Za nás je to porušení výdajového rámce zhruba o 70 miliard korun, což je nová úroveň, kterou jsme nezažili,“ shrnul zdrceně Hampl.
Schillerová vrací úder: Stanjura tam nechal díry!
Alena Schillerová si ale kritiku nenechala líbit a vytáhla těžký kalibr. Podle ní je rozpočet v naprostém pořádku a za všechno může její předchůdce Zbyněk Stanjura. Tvrdí, že jeho verze rozpočtu byla jen cár papíru plný nesmyslů a chybějících miliard. „Chyběly tam peníze na dopravní infrastrukturu, na mandatorní výdaje, regionální školství, zemědělství. Byly tam díry i na příjmové straně, které jsme museli lepit,“ soptila ministryně.
Zatímco Hampl tvrdí, že současná vláda už ani nepředstírá soulad se zákonem, Schillerová kontruje tím, že zákon se na tento konkrétní případ vůbec nevztahuje. Vládní tým se prostě rozhodl, že si pravidla přepíše za pochodu. Chystají se totiž nové „fiskální mantinely“, které mají ty staré a přísné poslat do propasti dějin.
Jaderný dluh a tajná zadní vrátka
To nejhorší ale možná teprve přijde. Ministerstvo financí chce totiž ze zákona vymazat limity pro strukturální schodek a nahradit je vágním pojmem „čisté výdaje“. Rozpočtová rada navíc varuje před nebezpečným kličkováním kolem tzv. dluhové brzdy. Vláda by si totiž ráda z dluhu odečetla náklady na stavbu jaderných bloků, což rada považuje za „neakceptovatelné“.
Aby toho nebylo málo, kabinet si chce nechat otevřená vrátka pro „mimořádné situace“. Pokud jim to projde, budou moci zvýšit výdaje o dalších 200 miliard korun jen na základě vlastního rozhodnutí. „Je ale velmi vágně stanoveno, co kromě válečného stavu nebo ohrožení státu může spouštět tuto mimořádnou pravomoc,“ upozornila rada. Česko tak stojí před schvalováním rozpočtu, který buď zachrání ekonomiku, nebo nás pošle definitivně do kolen.