Schillerová: Schodek státního rozpočtu bude příští rok vyšší než letos
7. 6. 2026 – 16:17 | Zpravodajství | Jasmína Krásná
Vláda chce v příštím roce podle ministryně financí Aleny Schillerové (ANO) hospodařit s větším schodkem státního rozpočtu, než je letošní plánovaný 310 miliard korun.
V dalších letech by měl deficit začít klesat zhruba o půl procentního bodu podílu na HDP. Schillerová to uvedla v pořadu Poledne s Moravcem.
"My začneme příští rok někde výš a pak začneme postupně snižovat. Evropská komise bude po nás chtít snižování zhruba o 0,5 procentního bodu HDP ročně," uvedla Schillerová.
V příštím roce také ministerstvo financí počítá s dosažením dvou procent HDP výdajů na obranu. "Otázka je, co všechno bude možné podle nové metodiky NATO do těchto výdajů započíst," dodala Schillerová.
Česko podle Schillerové v současnosti vyjednává s Evropskou komisí o změně fiskálně strukturálního plánu. Ten stávající vyjednala minulá vláda Petra Fialy (ODS) a počítá se snížením deficitu veřejných financí pro rok 2027 na 0,9 procenta HDP a v dalším roce na 0,5 procenta. Podle ní je to nereálné. "Garantujeme, že v příštím roce schodek nepřekročí tři procenta HDP. To přesné číslo zatím není dané, vyjednáváme o něm v současnosti s Evropskou komisí," uvedla Schillerová.V letošním roce by se podle ministryně měl schodek pohybovat okolo 2,5 až 2,6 procenta HDP.
Ministerstvo financí počítá letos rovněž s tím, že v rámci tzv. daňové kobry, tedy opatření proti daňovým únikům, vybere jednotky miliard korun. Od roku 2028 vláda počítá se zavedením razantnějšího odepisování pro firmy a od stejného roku nebo podle Schillerové o rok později chce i snížit daně pro právnické osoby z 21 na 19 procent.