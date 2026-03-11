Schillerová před poslanci hájila rozpočet, je podle ní pravdivý a úplný
11. 3. 2026 – 14:50 | Zpravodajství | Jasmína Krásná
Návrh státního rozpočtu na letošní rok, který předložila vláda Andreje Babiše (ANO) je úplný, pravdivý a realistický a neskrývá skutečný stav veřejných financí.
Navrhovaný schodek 310 miliard korun je z velké části důsledkem hospodaření a rozhodnutí bývalé vlády Petra Fialy (ODS). Ve Sněmovně to dnes při třetím čtení rozpočtu řekla ministryně financí Alena Schillerová (ANO). Opozice pro změnu opakuje, že rozpočet je v rozporu se zákonem o rozpočtové odpovědnosti a kromě jiného ubírá peníze na obranu a bezpečnost.
Sněmovnu dnes čeká závěrečné schvalování rozpočtu. Musí rozhodnout o 116 návrzích na přesuny peněz uvnitř rozpočtu o celkovém objemu přes 200 miliard korun.
"Vláda věděla, že návrh (rozpočtu) nesplňuje zákonná pravidla, a přesto jej předložila," řekl předseda poslanců TOP 09 Jan Jakob. Vládní poslanci podle něho v únoru schválili protizákonný schodek, a porušili tím ústavní slib poslance. Pokud dnes Sněmovna státní rozpočet vědomě schválí, situace se bude podle Jakoba opakovat. Šéf poslanců TOP 09 se také pozastavil nad výší deficitu 310 miliard korun, který vláda navrhla nikoli v době krize, ale v době ekonomického růstu.
Také předseda Pirátů Zdeněk Hřib připomněl stanovisko Národní rozpočtové rady, že je v rozporu se zákonem o rozpočtové odpovědnosti. Rozpočet je podle Hřiba navíc neférový, neodráží ani priority vlády ANO, SPD a Motoristů a neřeší nejpalčivější problémy, za které pokládá dostupnost bydlení, nedostatečnou podporu rodin a bezpečnost.
Rozpočet je ekonomicky špatně a neměl by být v předložené podobě přijat, uvedl místopředseda Sněmovny a stínový ministr financí ODS Jan Skopeček. Důvodem je podle něj hlavně vysoký schodek a obrácení trendu konsolidace rozpočtu. Argumenty vlády označil za tuny výmluv. Hnutí ANO podle něj před volbami lhalo, když slibovalo připravený lepší rozpočet.
Předseda KDU-ČSL Marek Výborný pokládá návrh rozpočtu za začátek rozpočtového eldoráda, lidovci ho podle něho nemohou podpořit. Rovněž Výborný návrhu vytkl rozpor se zákonem o rozpočtové odpovědnosti a podle něho trestuhodné snížení výdajů na obranu a bezpečnost.
Lucie Sedmihradská připomněla ve svém stanovisku za klub STAN, že schodek překračuje zákonný limit o 64 miliard korun. Takové ignorování rozpočtových pravidel podle ní nemá v rozpočtové historii obdoby. Starostové podle ní nabízejí v podobě podaných pozměňovacích návrhů nástroj jak tento rozpočet vylepšit.
Místopředseda Sněmovny Patrik Nacher z vládního hnutí ANO se také rozpočtu zastal. "Těžko vám umíme vyjít vstříc," řekl k opozičním výhradám. Zopakoval, že návrh rozpočtu nynější vlády má původní podvozek, a vysvětlil to tím, že koalice nemohla změnit jeho povinné výdaje, protože nemohla stihnout od prosince změnit klíčové zákony.
Původní návrh rozpočtu Fialovy vlády se schodkem 286 miliard korun Sněmovna loni vrátila vládě. Podle Schillerové byl nereálný. Protože Sněmovna neschválila rozpočet do konce roku, je Česko nyní v rozpočtové provizoriu. Projednávaný rozpočet má vstoupit v účinnost den po svém vyhlášení ve sbírce.