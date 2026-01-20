Schillerová: ČR hledá dohodu, je ale třeba připravit si i reakci na americká cla
20. 1. 2026 – 14:27 | Zpravodajství | Jasmína Krásná
Česká republika upřednostňuje debatu a hledání řešení, pokud jde o americké hrozby zavedením cel, uvedla dnes v Bruselu nová česká ministryně financí Alena Schillerová.
Je ale třeba mít připraveny nástroje na případnou reakci, dodala s tím, že v tom souhlasí se zástupci Francie. Schillerová se dnes v belgické metropoli účastnila jednání ministrů financí zemí unie.
Americký prezident Donald Trump v sobotu oznámil, že od 1. února zavádí dodatečná desetiprocentní cla na dovoz z Dánska, Norska, Švédska, Francie, Německa, Británie, Nizozemska a Finska a že tyto poplatky budou platit, dokud Spojené státy neuzavřou s Dánskem dohodu o koupi Grónska. Zmíněné země se postavily proti Trumpovu přání tento arktický ostrov získat, jen Británie a Norsko nejsou členy EU.
"Já jsem se do debaty nezapojovala, spíše jsem naslouchala, protože jak dobře víte, čeká nás ve čtvrtek mimořádný summit, kam přijede i náš premiér Andrej Babiš a bude tam náš postoj jednoznačně prezentovat. Budu ho samozřejmě informovat," řekla novinářům v Bruselu Schillerová. V debatě podle ní nepadlo nic konkrétního, byla ale místy až emotivní.
Ministryně financí zopakovala, že Česko stojí na straně zemí, které nezpochybňují, že Grónsko spadá do správy Dánského království. "My jsme nicméně země, která upřednostňuje sednout si ke stolu, hledat dohodu, ale samozřejmě mít pevný postoj a ten bude prezentovat náš premiér," uvedla Schillerová. "Vyčkejme, jednejme, buďme připravení," odpověděla na dotaz, zda má být EU v případě zavedení cel připravena k určité odplatě.
Ze strany USA podle ní přicházelo již dříve mnoho vyjádření, které vyvolávaly paniku a nakonec bylo vše jinak. "Takže si myslím, že je potřeba zchladit hlavy, mít postoj, který bude hledat konsensus, ale mít připravené určité nástroje, v tom bych souhlasila s francouzským zástupcem," uzavřela ministryně financí.