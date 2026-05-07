Scénáře z Přátel i nejintimnější osobní předměty Matthewa Perryho míří do aukce
7. 5. 2026 – 8:10 | Magazín | Jana Szkrobiszová
Byl tváří jednoho z nejslavnějších sitcomů všech dob, mužem, který miliony lidí rozesmával jako nezapomenutelný Chandler Bing. Za ikonickým humorem Matthewa Perryho se však skrýval dlouholetý a bolestivý boj se závislostí, který nakonec tragicky ukončil jeho život,
Nyní se část jeho osobního světa dostává do veřejné aukce. Nejde ale jen o vzácné hollywoodské artefakty. Každý prodaný předmět má pomoci financovat boj proti závislostem a pokračovat v odkazu, který Perry považoval za jednu z nejdůležitějších částí svého života.
Z Přátel až do rukou fanoušků: Aukce nabídne unikátní kus televizní historie
Fanoušci po celém světě budou mít možnost získat předměty, které jsou neoddělitelně spojeny nejen s Perrym samotným, ale i s fenoménem Přátel. Do dražby míří sbírka 26 originálních scénářů k legendárním epizodám, včetně finále seriálu, podepsané scénáře celého hlavního obsazení, osobní fotoalbum i replika slavného žlutého rámečku z dveří Moničina bytu – detailu, který se stal symbolem televizní historie.
Kromě seriálových memorabilií budou draženy i Perryho osobní předměty, včetně jeho ceny SAG Award a soukromé umělecké sbírky. Aukce tak představuje nejen nostalgickou cestu pro fanoušky, ale také velmi osobní pohled do života muže, který se navzdory slávě nikdy nepřestal potýkat s vlastními démony.
Perryho bolest má dál pomáhat těm, kteří bojují stejně jako on
To nejzásadnější však neleží v samotných předmětech, ale v jejich poslání. Čistý výtěžek z aukce poputuje prostřednictvím Matthew Perry Foundation na podporu léčby závislostí, psychiatrické péče a organizací, které pomáhají lidem na cestě k uzdravení.
Nadace se zaměřuje na:
- rozšiřování dostupnosti odborné léčby,
- podporu výzkumu,
- destigmatizaci závislostí,
- a pomoc lidem, kteří by jinak mohli zůstat se svou nemocí sami.
Matthew Perry během života opakovaně zdůrazňoval, že závislost není morální selhání, ale nemoc vyžadující soucit, vědu a systémovou podporu. Právě tento postoj dnes tvoří jádro celé aukce.
Za úsměvem Chandlera Binga byl boj, který veřejnost často neviděla
Perryho život připomíná, jak tenká může být hranice mezi veřejným úspěchem a osobním utrpením. Přestože se stal jednou z nejvýraznějších televizních hvězd své generace, většinu života bojoval se závislostí na lécích a alkoholu.
Ve svých memoárech i veřejných vystoupeních otevřeně hovořil o opakovaných léčbách, relapsech, psychických propadech i osamělosti, kterou sláva nedokázala odstranit.
Jeho smrt v roce 2023 otřásla světem nejen proto, že odešla milovaná hvězda, ale také proto, že znovu připomněla krutou realitu závislosti.
Odkaz, který přesahuje Hollywood
Aukce Perryho pozůstalosti tak není pouhým prodejem cenných sběratelských předmětů. Je symbolem proměny osobní tragédie v aktivní pomoc druhým.
Zatímco fanoušci budou dražit ikonické předměty spojené s jejich oblíbeným hercem, skutečná hodnota celé události spočívá v něčem mnohem hlubším: v možnosti, že Perryho příběh pomůže lidem, kteří dnes stojí před podobně těžkým bojem.
Matthew Perry rozdával smích milionům. A i po své smrti může jeho odkaz nabídnout něco ještě silnějšího – naději, že nikdo nemusí se závislostí bojovat sám.