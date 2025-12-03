Sázka z roku 1991 se muži vrátila. Lidi nevěřili, co měl celou dobu v břiše
3. 12. 2025 – 13:33 | Zpravodajství | Alex Vávra
Třicet let stará opilecká sázka se Dengovi z Čcheng-tu vrátila jako bumerang – a to doslova ze žaludku. Muž, který v roce 1991 spolkl zapalovač, ho po třech dekádách plných tichého přežívání konečně dostal ven. A lékaři u toho zažili jeden z nejpodivnějších zákroků své kariéry.
Existují příběhy, které člověk slyší a řekne si, že to přece nemůže být pravda. A pak je tu případ pana Denga z Čcheng-tu, jehož životní rozhodnutí z roku 1991 se mu doslova usadilo v žaludku. Tehdy, během bujarého večera s kamarády, padla lehkomyslná výzva: spolknout zapalovač. Deng se chtěl blýsknout – a skutečně se blýskl, i když jinak, než tehdy zamýšlel. Zapalovač jednoduše spolkl a dál neřešil. Věřil, že jeho tělo si poradí samo. A ono si… tak úplně neporadilo.
Následující roky probíhaly relativně poklidně. Občasné bolesti břicha přičítal špatné stravě nebo stresu, léky pomohly a život šel dál. Kdo by po třiceti letech čekal, že jeho tělo stále ukrývá plastový poklad z doby, kdy chodily faxové maily a internet byl v plenkách. Deng mezitím zestárl, dožil se důchodu, zažil příchod chytrých telefonů, ale jeho žaludek pořád věrně držel vzpomínku na mládí – sedmicentimetrový zapalovač.
Jenže ani žaludek není bezedný trezor. V říjnu loňského roku začala bolest břicha sílit, přidalo se nadýmání a postupně i nemožnost lehnout si bez ostrého pichlavého utrpení. Když se z drobných potíží stalo něco, co ho doslova vyhnalo z postele, zamířil Deng konečně do nemocnice. Tam se rozhodli provést gastroskopii: drobná kamerka vyrazila na dobrodružnou výpravu do hlubin jeho útrob. A hned na první pohled narazila na podezřelý černý obdélník, který vypadal jako miniaturní monolit z vědeckofantastického filmu.
Lékaři byli ohromeni, Dengova rodina zděšena a sám pacient si vzpomněl na onu proslulou sázku. Tajemství bylo odhaleno – a teď přišel čas osvobození. Jenže zapalovač měl po třiceti letech v žaludku zvláštní vlastnost: byl hladký, kluzký a nechoval se ani trochu spolupracujícím způsobem. Kleště po něm sklouzávaly s větší ochotou než po mokré ledové skluzavce a medici museli uznat, že klasické metody selhávají.
Bizarní zákrok, který fungoval
Když tradiční nástroje nestačí, přichází čas pro kreativitu. Lékaři zvolili postup, který by člověk spíš čekal v improvizované dobrodružné show než v moderním zdravotnickém zařízení. Pomocí speciálního pružného pouzdra se jim nakonec podařilo zapalovač obklopit, zachytit a velmi opatrně vytáhnout ven ústy. Celý proces trval asi dvacet minut, ale trpělivost se vyplatila – po třiceti letech byl zapalovač konečně venku.
Když se na něj lékaři podívali zblízka, nestačili se divit. Předmět měřil kolem sedmi centimetrů, byl pokryt černou hmotou a částečně naleptán. Přesto v sobě stále ukrýval hořlavou kapalinu. Podle lékařů hrozilo, že pokud by se jeho plastový obal rozpadl o něco víc, mohl obsah v kombinaci se žaludeční kyselinou způsobit vážné poškození, včetně propálení stěny žaludku. To už není jen kuriózní historka, to je potenciálně život ohrožující situace, která mohla dopadnout mnohem hůř.
Deng měl v podstatě dvojnásobné štěstí. Jednak přežil tři desetiletí s předmětem, který tam rozhodně nepatřil, a jednak zákrok proběhl bez nutnosti operace. Po vyjmutí se jeho zdravotní stav rychle stabilizoval. A přestože si příběh nevybral dobrovolně, stal se z něj ukázkový případ toho, že staré sázky mají někdy nepříjemně dlouhé pokračování.
Dnes už se Deng uzdravuje a pravděpodobně přemýšlí, než se nechá znovu vyhecovat. A ostatní? Ti si mohou odnést přinejmenším jedno ponaučení: některé výzvy možná stojí za pár vteřin slávy, ale určitě ne za třicet let trávení s nefunkčním zapalovačem.