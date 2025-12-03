Dnes je středa 3. prosince 2025., Svátek má Svatoslav
Počasí dnes 4°C Zataženo

Sázka z roku 1991 se muži vrátila. Lidi nevěřili, co měl celou dobu v břiše

3. 12. 2025 – 13:33 | Zpravodajství | Alex Vávra

Sázka z roku 1991 se muži vrátila. Lidi nevěřili, co měl celou dobu v břiše
zdroj: Profimedia.cz
Sledovat v Google Zprávách

Třicet let stará opilecká sázka se Dengovi z Čcheng-tu vrátila jako bumerang – a to doslova ze žaludku. Muž, který v roce 1991 spolkl zapalovač, ho po třech dekádách plných tichého přežívání konečně dostal ven. A lékaři u toho zažili jeden z nejpodivnějších zákroků své kariéry.

Existují příběhy, které člověk slyší a řekne si, že to přece nemůže být pravda. A pak je tu případ pana Denga z Čcheng-tu, jehož životní rozhodnutí z roku 1991 se mu doslova usadilo v žaludku. Tehdy, během bujarého večera s kamarády, padla lehkomyslná výzva: spolknout zapalovač. Deng se chtěl blýsknout – a skutečně se blýskl, i když jinak, než tehdy zamýšlel. Zapalovač jednoduše spolkl a dál neřešil. Věřil, že jeho tělo si poradí samo. A ono si… tak úplně neporadilo.

Následující roky probíhaly relativně poklidně. Občasné bolesti břicha přičítal špatné stravě nebo stresu, léky pomohly a život šel dál. Kdo by po třiceti letech čekal, že jeho tělo stále ukrývá plastový poklad z doby, kdy chodily faxové maily a internet byl v plenkách. Deng mezitím zestárl, dožil se důchodu, zažil příchod chytrých telefonů, ale jeho žaludek pořád věrně držel vzpomínku na mládí – sedmicentimetrový zapalovač.

Jenže ani žaludek není bezedný trezor. V říjnu loňského roku začala bolest břicha sílit, přidalo se nadýmání a postupně i nemožnost lehnout si bez ostrého pichlavého utrpení. Když se z drobných potíží stalo něco, co ho doslova vyhnalo z postele, zamířil Deng konečně do nemocnice. Tam se rozhodli provést gastroskopii: drobná kamerka vyrazila na dobrodružnou výpravu do hlubin jeho útrob. A hned na první pohled narazila na podezřelý černý obdélník, který vypadal jako miniaturní monolit z vědeckofantastického filmu.

Zapalovač zdroj: Profimedia.cz

Lékaři byli ohromeni, Dengova rodina zděšena a sám pacient si vzpomněl na onu proslulou sázku. Tajemství bylo odhaleno – a teď přišel čas osvobození. Jenže zapalovač měl po třiceti letech v žaludku zvláštní vlastnost: byl hladký, kluzký a nechoval se ani trochu spolupracujícím způsobem. Kleště po něm sklouzávaly s větší ochotou než po mokré ledové skluzavce a medici museli uznat, že klasické metody selhávají.

Bizarní zákrok, který fungoval

Když tradiční nástroje nestačí, přichází čas pro kreativitu. Lékaři zvolili postup, který by člověk spíš čekal v improvizované dobrodružné show než v moderním zdravotnickém zařízení. Pomocí speciálního pružného pouzdra se jim nakonec podařilo zapalovač obklopit, zachytit a velmi opatrně vytáhnout ven ústy. Celý proces trval asi dvacet minut, ale trpělivost se vyplatila – po třiceti letech byl zapalovač konečně venku.

Když se na něj lékaři podívali zblízka, nestačili se divit. Předmět měřil kolem sedmi centimetrů, byl pokryt černou hmotou a částečně naleptán. Přesto v sobě stále ukrýval hořlavou kapalinu. Podle lékařů hrozilo, že pokud by se jeho plastový obal rozpadl o něco víc, mohl obsah v kombinaci se žaludeční kyselinou způsobit vážné poškození, včetně propálení stěny žaludku. To už není jen kuriózní historka, to je potenciálně život ohrožující situace, která mohla dopadnout mnohem hůř.

Mohlo by vás zajímat

Deng měl v podstatě dvojnásobné štěstí. Jednak přežil tři desetiletí s předmětem, který tam rozhodně nepatřil, a jednak zákrok proběhl bez nutnosti operace. Po vyjmutí se jeho zdravotní stav rychle stabilizoval. A přestože si příběh nevybral dobrovolně, stal se z něj ukázkový případ toho, že staré sázky mají někdy nepříjemně dlouhé pokračování.

Dnes už se Deng uzdravuje a pravděpodobně přemýšlí, než se nechá znovu vyhecovat. A ostatní? Ti si mohou odnést přinejmenším jedno ponaučení: některé výzvy možná stojí za pár vteřin slávy, ale určitě ne za třicet let trávení s nefunkčním zapalovačem.

Tagy:
bolest sázka medicína
Zdroje:
MSN, https://www.odditycentral.com/, https://www.sinardaily.my/
Profilový obrázek
Alex Vávra
Rád hledám příběhy nejen v realitě, ale i mezi stránkami knih, v hudbě nebo na filmovém plátně. Ve volných chvílích se nejčastěji ztrácím ve světě literatury. Občas si dopřeju i herní zážitek, nejraději sahám po simulátorech.

Předchozí článek

Celebrity najednou rychle hubnou a mění tváře: skrytý trend, který se vymkl kontrole

Následující článek

Chladem ke štíhlejší postavě: Nový trend milují ženy po celém světě

Nejnovější články