Santa Claus není americký výmysl: Jeho svátek slavíme i u nás, jen si to málokdo uvědomuje
24. 12. 2025 – 9:06 | Magazín | Jiří Rilke
K typicky západní vánoční postavě máme i u nás daleko blíž, než by se na první pohled mohlo zdát.
Není vůbec nic špatného na tom, že si považujeme a bráníme vlastní vánoční tradice. Dárky nosí Ježíšek, tečka. A jakmile se prostřednictvím médií, reklam či západní popkultury o něco pokusí americký Santa Claus, hned se setká jen s nevraživými pohledy a odtažitostí.
Věc ale ani zdaleka není tak černobílá, jak by se mohlo zdát: Santa Claus opravdu získal svou moderní podobu především ve Spojených státech, sám je ale daleko, daleko starší než celé USA. A to o víc než tisíc let.
Historický podklad Santy totiž není nikdo jiný než svatý Mikuláš, biskup, který žil ve čtvrtém století na území dnešního Turecka. Ano, přesně ten, který i u nás chodí s andělem a čertem.
Skutečný biskup Mikuláš pomáhal potřebným a traduje se, že jim házel mince skrz okno a schovával je do bot. Příběhy o jeho štědrosti a dobrosrdečné pomoci se rychle rozkřikly široko daleko a Mikuláš, ačkoliv o tom on sám samozřejmě neměl ani tušení, tím položil základ vánočního obdarovávání na celá milénia dopředu.
Do Spojených států se Mikuláš dostal především díky holandským imigrantům, kteří jeho jméno zkrátili ze "Saint Nicholas" na "Sinterklaas". Právě z tohoto slova se později vyvinul Santa Claus.
Následovaly ještě dva velké milníky: Nesmírně známá báseň Návštěva svatého Mikuláše (také známá jako Noc před Vánoci), kterou v roce 1823 napsal Clement Clarke Moore. Popsal Mikuláše jako růžolícího skřítka s kulatým břichem, který na saních tažených soby rozdává dárky na Štědrý den.
Báseň položila základ současné Santově podobě, zavedla představu sobů a saní i Santy jako veselého staříka, který s pytlem dárků přes rameno leze komínem do domu.
Tu pak ještě ukotvil kreslíř Thomas Nast, který Santu zpodobnil jako velkého dědečka v červeném kožichu a s plnovousem, jenž žije na severním pólu s batalionem elfů.
Finální podobu pak Santa získal díky vánočním reklamám Coca-Coly z 30. let. Nápojová firma sice nevymyslela nic vyloženě nového, ale díky nesmírné síle značky upevnila představu o tom, jak Santa přesně vypadá, prakticky na celém světě.