Sandokan slaví osmdesátku: Jak dnes vypadá představitel legendárního hrdiny
31. 7. 2026 – 8:36 | Magazín | Jana Strážníková
Indický herec Kabir Bedi, ze kterého ikonická role Sandokana udělala globální superhvězdu 70. let, oslavil letos v lednu osmdesátku. A k herectví ho paradoxně dostrkalo profesní zklamání: kdyby mu v indickém rádiu nesmazali rozhovor s Beatles, možná by se před kameru nikdy nepostavil.
Pro televizní diváky zůstane navždy malajským Tygrem z Mompracemu, který s vlající hřívou bojoval proti britské koloniální nadvládě. Seriálový hit z roku 1976 byl fenomén. Málokdo ale tuší, jak blízko má tenhle charismatický herec, kterého časopis Cosmopolitan vyhlásil v roce 1978 nejžádanějším svobodným mužem planety, k Česku.
Naštvaný John Lennon a smazaná nahrávka
Původní životní plán Kabira Bediho byl úplně jiný. Chtěl být novinářem a v roce 1966 pracoval jako dvacetiletý externí reportér pro All India Radio. Tam vycítil životní šanci: Beatles měli na cestě z Manily do Londýna třídenní zastávku v Dillí. Manažerovi kapely Brianovi Epsteinovi suverénně namluvil, že o rozhovor žádá indická vláda, a dostal se do hotelového pokoje ke všem čtyřem členům kapely.
Zkusil jít rovnou na dřeň a zeptal se Johna Lennona na drogy. Ten ho ale celkem chladně usadil: „Nelíbí se mi, když někdo šíří něco podobného. Může to být nebezpečné. Chlapče, chápu, že chceš pořádného sólokapra, a ani ti to nevyčítám, ale s tím ti fakt nemůžu pomoct.“
I tak to byl obrovský novinářský úlovek. Jenže po návratu do redakce přišel šok. Vedení stanice vzácný magnetofonový pásek jednoduše přehrálo jinými programy. Rozzuřený Bedi podal výpověď, pověsil novinařinu na hřebík a vrhl se na herectví.
Tygr v kleci a útěk do Hollywoodu
Role Sandokana ho vystřelila mezi mezinárodní smetánku.
„Největší citový vztah ze všech svých rolí mám k Sandokanovi,“ přiznává dodnes s tím, že mu role „proměnila život a umožnila mi třicetiletou kariéru na třech kontinentech“.
Natáčení u režiséra Sergia Sollimy ale nebylo pro slabé povahy. Záskoky kaskadérů odmítal a na place se potkával se živými tygry: „Všichni byli v kleci a ujišťovali mě, že se nic nemůže stát,“ glosoval později.
Úspěch měl i svou stinnou stránku: drtivé zaškatulkování. Pro producenty byl prostě exotickým bojovníkem s mečem. „Nikdo nechtěl obsadit do filmu například na společenské téma Sandokana. Přesunul jsem se proto do Hollywoodu,“ vysvětlil svůj úprk do USA.
Tam na sebe upozornil jako padouch Gobinda v bondovce Octopussy a jako princ Omar v Báječných a bohatých.
Láskyplný azyl u české tety Jany
Zatímco italská produkce mu dala slávu, to nejcennější lidské zázemí mu v dětství poskytla česká rodina. „Když mi bylo sedm let, moje matka odjela do Barmy pracovat pro OSN, v té době jsem žil s českou rodinou v Indii,“ vzpomínal herec.
Češi se o malého chlapce postarali s obrovskou láskou. „Teta Jana a její manžel se o mě starali. Jedny z nejlepších měsíců mého dětství jsou spojené s Čechy, pamatuji si na úžasný úsměv, laskavou péči a vřelost, kterou mi teta Jana dávala,“ říká Bedi.
Blízko má i k českému filmu. „Ti byli našimi idoly. To byli lidé, kteří nás inspirovali,“ pronesl na adresu Jiřího Menzela, Miloše Formana a Jána Kadára.
Rodinná rána i návrat legendy na obrazovky
Jeho osobní život by vydal na vlastní román. Čtyřikrát se oženil, má tři děti a musel se vyrovnat s tou nejtěžší ranou, jakou může rodič zažít. Jeho starší syn dlouho bojoval s psychickými problémy a v roce 1997 spáchal sebevraždu. I proto dnes Bedi veřejně apeluje na destigmatizaci duševních chorob.
Italové mezitím Sandokana převlékli do nové kůže a v remaku ho hraje turecký herec Can Yaman. Čeští diváci si ale právě mohli připomenout originál: šestidílná restaurovaná série na ČT2 s nezapomenutelným dabingem Viktora Preisse skončila ve čtvrtek 30. července.
A sám velký Sandokan? Dnes je k nepoznání. Pokud byste ale čekali šok v podobě nějakého věkem sešlého starce, jste na naprostém omylu: Bedi své charisma nezapře věk nevěk a i dnes mu to znamenitě sekne. Však posuďte sami: