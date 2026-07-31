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Sandokan slaví osmdesátku: Jak dnes vypadá představitel legendárního hrdiny

31. 7. 2026 – 8:36 | Magazín | Jana Strážníková

Sandokan slaví osmdesátku: Jak dnes vypadá představitel legendárního hrdiny
zdroj: Profimedia.cz
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Indický herec Kabir Bedi, ze kterého ikonická role Sandokana udělala globální superhvězdu 70. let, oslavil letos v lednu osmdesátku. A k herectví ho paradoxně dostrkalo profesní zklamání: kdyby mu v indickém rádiu nesmazali rozhovor s Beatles, možná by se před kameru nikdy nepostavil.

Pro televizní diváky zůstane navždy malajským Tygrem z Mompracemu, který s vlající hřívou bojoval proti britské koloniální nadvládě. Seriálový hit z roku 1976 byl fenomén. Málokdo ale tuší, jak blízko má tenhle charismatický herec, kterého časopis Cosmopolitan vyhlásil v roce 1978 nejžádanějším svobodným mužem planety, k Česku.

Naštvaný John Lennon a smazaná nahrávka

Původní životní plán Kabira Bediho byl úplně jiný. Chtěl být novinářem a v roce 1966 pracoval jako dvacetiletý externí reportér pro All India Radio. Tam vycítil životní šanci: Beatles měli na cestě z Manily do Londýna třídenní zastávku v Dillí. Manažerovi kapely Brianovi Epsteinovi suverénně namluvil, že o rozhovor žádá indická vláda, a dostal se do hotelového pokoje ke všem čtyřem členům kapely.

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Zkusil jít rovnou na dřeň a zeptal se Johna Lennona na drogy. Ten ho ale celkem chladně usadil: „Nelíbí se mi, když někdo šíří něco podobného. Může to být nebezpečné. Chlapče, chápu, že chceš pořádného sólokapra, a ani ti to nevyčítám, ale s tím ti fakt nemůžu pomoct.“

I tak to byl obrovský novinářský úlovek. Jenže po návratu do redakce přišel šok. Vedení stanice vzácný magnetofonový pásek jednoduše přehrálo jinými programy. Rozzuřený Bedi podal výpověď, pověsil novinařinu na hřebík a vrhl se na herectví.

Tygr v kleci a útěk do Hollywoodu

Role Sandokana ho vystřelila mezi mezinárodní smetánku.

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„Největší citový vztah ze všech svých rolí mám k Sandokanovi,“ přiznává dodnes s tím, že mu role „proměnila život a umožnila mi třicetiletou kariéru na třech kontinentech“.

Natáčení u režiséra Sergia Sollimy ale nebylo pro slabé povahy. Záskoky kaskadérů odmítal a na place se potkával se živými tygry: „Všichni byli v kleci a ujišťovali mě, že se nic nemůže stát,“ glosoval později.

Úspěch měl i svou stinnou stránku: drtivé zaškatulkování. Pro producenty byl prostě exotickým bojovníkem s mečem. „Nikdo nechtěl obsadit do filmu například na společenské téma Sandokana. Přesunul jsem se proto do Hollywoodu,“ vysvětlil svůj úprk do USA.

Tam na sebe upozornil jako padouch Gobinda v bondovce Octopussy a jako princ Omar v Báječných a bohatých.

Láskyplný azyl u české tety Jany

Zatímco italská produkce mu dala slávu, to nejcennější lidské zázemí mu v dětství poskytla česká rodina. „Když mi bylo sedm let, moje matka odjela do Barmy pracovat pro OSN, v té době jsem žil s českou rodinou v Indii,“ vzpomínal herec.

Češi se o malého chlapce postarali s obrovskou láskou. „Teta Jana a její manžel se o mě starali. Jedny z nejlepších měsíců mého dětství jsou spojené s Čechy, pamatuji si na úžasný úsměv, laskavou péči a vřelost, kterou mi teta Jana dávala,“ říká Bedi.

Blízko má i k českému filmu. „Ti byli našimi idoly. To byli lidé, kteří nás inspirovali,“ pronesl na adresu Jiřího Menzela, Miloše Formana a Jána Kadára.

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Rodinná rána i návrat legendy na obrazovky

Jeho osobní život by vydal na vlastní román. Čtyřikrát se oženil, má tři děti a musel se vyrovnat s tou nejtěžší ranou, jakou může rodič zažít. Jeho starší syn dlouho bojoval s psychickými problémy a v roce 1997 spáchal sebevraždu. I proto dnes Bedi veřejně apeluje na destigmatizaci duševních chorob.

Italové mezitím Sandokana převlékli do nové kůže a v remaku ho hraje turecký herec Can Yaman. Čeští diváci si ale právě mohli připomenout originál: šestidílná restaurovaná série na ČT2 s nezapomenutelným dabingem Viktora Preisse skončila ve čtvrtek 30. července.

A sám velký Sandokan? Dnes je k nepoznání. Pokud byste ale čekali šok v podobě nějakého věkem sešlého starce, jste na naprostém omylu: Bedi své charisma nezapře věk nevěk a i dnes mu to znamenitě sekne. Však posuďte sami:

kabir bedi2 zdroj: Profimedia.cz

kabir bedi3 zdroj: Profimedia.cz

Tagy:
narozeniny seriál Indie Česká televize legenda dabing herec The Beatles
Zdroje:
aktualne.cz, ceskatelevize.cz, Echo24, ČT24, scroll.in, readzone.cz
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Jana Strážníková
Sarkastická, rychlá a vždy o krok napřed – tak by své tempo popsala Jana Strážníková, novinářka, která už téměř deset let loví drby, trendy a nečekané momenty v životě slavných. Psaní o celebritách pro ni není jen bulvár – je to způsob, jak vystihnout dobu a náladu společnosti. Ve volném čase ráda uniká od chaosu světa celebrit – chodí do lesa, čte horory a tajně sbírá staré výtisky časopisů Bravo.

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