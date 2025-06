SALVAGE: Prevence rakoviny začíná u výzkumu a poznání

Každý včas odhalený nádor může znamenat zachráněný lidský život. Díky podpoře z Operačního programu Jan Amos Komenský mohou vědci hledat účinnější, šetrnější a cílené postupy v boji s rakovinou. O zrodu projektu SALVAGE a očekávaných výsledcích hovoří v rozhovoru ředitel MOÚ profesor Marek Svoboda.

Co bylo hlavním impulzem pro vznik projektu SALVAGE a jaké konkrétní problémy v onkologické prevenci se snaží řešit?

Prioritou dlouhodobé strategie Masarykova onkologického ústavu je prevence. Současně, i přes pokrok v této oblasti, stále existují otazníky u řady onkologických onemocnění včetně nejpočetnějších diagnóz (např. karcinom prostaty) a největších „zabijáků“ (např. nádory slinivky břišní a plic). Přitom přichází nové nástroje, které by teoreticky bylo možné v prevenci využít. To bylo hlavním impulzem zrodu projektu.

Co znamená, že projekt pracuje s „personalizovanou prevencí“ – a jak by mohla vypadat v praxi pro běžného člověka?

To je otázka, na kterou hledáme odpověď. Představ je několik, ale která bude realizovatelná v běžné praxi, to se uvidí. Nejde jenom o technické řešení, existují i etické a socio-ekonomické otázky, které se týkají testovaných jedinců. Minimálně bych si však přál, kdybychom těm, u kterých je geneticky dané riziko, dokázali nabídnout neinvazivní laboratorní testy, které by doplnily klinická a zobrazovací vyšetření. K personalizaci prevence bychom chtěli využít i informací o expozičním riziku daného jednotlivce. V případě běžného člověka by personalizace prevence mohla pomoci najít správný interval pro preventivní prohlídky. U někoho může být kolonoskopie po 10 letech dostačující, pro jiného nikoliv, podobně mamografie.

Projekt SALVAGE získal z evropských fondů více než 488 milionu korun. Jakou roli to hraje v dalším rozvoji Masarykova onkologického ústavu?

Od projektu v první řadě očekáváme výsledky, které bude možné dále posunout do klinické praxe, což je s ohledem na narůstající počet nádorových onemocnění to nejdůležitější. Současně nám přináší nové poznatky pro navazující projekty, prohlubuje domácí i zahraniční spolupráci. To dále přispěje k udržení špičkového výzkumu v MOÚ.

Operační program Jan Amos Komenský přináší podporu pro školy, výzkum a vzdělávání v České republice. Tento program, spravovaný Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, umožňuje čerpat finanční prostředky ze strukturálních fondů Evropské unie v období let 2021 až 2027. Celkově bude z programu rozděleno na jednotlivé projektové záměry 84 miliard korun.

Další projekty, které byly díky OP JAK realizovány, je možné si prohlédnout v Labyrintu projektů na webu programu.

