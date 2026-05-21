21. 5. 2026 – 10:11 | Magazín | Jana Strážníková

Sabina z Bachelora: Plastiku mi zpackali. Půjdu znova
zdroj: Profimedia.cz
Vítězka Bachelora není spokojená s úpravami. Tak se bude upravovat dál.

Vítězka první řady českého Bachelora se svěřila se svým velkým trápením: Má, podle svých slov, křivý nos. A tento dramatický fakt jí působí takový neklid, že si ho hodlá nechat upravit.

Už zase. Jednou už totiž na plastice nosu byla. S výsledkem ale není spokojená.

„Byla jsem na rhinoplastice a upřímně, nejsem s výsledkem úplně spokojená. Možná jste si i všimli, že se většinou fotím nebo natáčím jen z jednoho profilu. Nos mám totiž křivý,“ psala Sabina na sítích.

„Dlouho jsem nad tím přemýšlela a rozhodla jsem se, že v prosinci podstoupím reoperaci. Mám z toho obrovský strach, ale vím, že to chci udělat hlavně pro svůj vlastní pocit,“ přiznala.

Ohlasy od publika byly poměrně negativní, což si ale zlatovláska nenechala líbit: „Je fakt šílený, že dneska člověk musí obhajovat každou věc, co ve svém životě udělá. Každý ať dělá to, co je pro něj nejlepší,“ lomila rukama, zřejmě ignorujíce fakt, že celá pointa jejího influencerského „povolání“ jaksi stojí na vystavování života statisícům pozorovatelů.

Čekat, že si pak nikdo z jejího 164tisícového obecenstva k ničemu neřekne svoje, je poměrně naivní.

„Na reoperaci nejdu jen z estetického důvodu, ale i proto, že tím, jak mám nos křivý, se mi často ucpává jedna nosní dírka, takže ne vše je jen o vzhledu,“ hájila se dál.

Tak či tak, nos není první věc, kterou si Sabina nechala upravit: Má i výplně ve rtech a uměle zahuštěné vlasy.

Tagy:
plastika kritika influencer
Zdroje:
Super.cz, Blesk
Jana Strážníková
Sarkastická, rychlá a vždy o krok napřed – tak by své tempo popsala Jana Strážníková, novinářka, která už téměř deset let loví drby, trendy a nečekané momenty v životě slavných. Psaní o celebritách pro ni není jen bulvár – je to způsob, jak vystihnout dobu a náladu společnosti. Ve volném čase ráda uniká od chaosu světa celebrit – chodí do lesa, čte horory a tajně sbírá staré výtisky časopisů Bravo.

