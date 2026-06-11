S výletem dnes raději opatrně. Meteorologové upřesnili předpověď počasí
11. 6. 2026 – 9:47 | Magazín | BS
Odborníci z Českého hydrometeorologického ústavu zveřejnili přesnou předpověď na dnešek a na práci na zahrádce nebo dlouhé výlety to moc nevypadá.
Přes území Česka před několika dny přešla studená fronta a v jejím závěsu dorazil chlad, déšť a bouřky. Po nepříjemném suchu se samozřejmě jedná o vítanou změnu zejména pro pěstitele a zahrádkáře.
Kdo měl ale naplánované nějaké delší výlety nebo potřebuje třeba zhutnit zeminu, což se v dešti moc dělat nedá, nejspíš novou předpověď s moc velkým výbuchem radosti vítat nebude.
Bude totiž dál chladno a pršet.
„Chladnější a poměrně deštivé počasí bude pokračovat. Dnešek bude doprovázet proměnlivá, většinou velká oblačnost, během dne se vyskytnou četné přeháňky, nebo i bouřky. Večer ale většinou ustanou a oblačnost ubyde,“ uvádějí meteorologové z ČHMÚ na sociální síti.
„Nejvyšší teploty se budou pohybovat většinou kolem 16 °C, na jihu Moravy do 20 °C,“ předpovídají.
Velké změny nelze podle ČHMÚ čekat ani zítra: „Zítřek na západě a jihozápadě Čech z velké části proprší, jinde ale začne den slunečným ránem, až později se zatáhne a přidají se lokální přeháňky. Plošnější déšť se objeví pravděpodobně až večer a spíše v Čechách. Maxima budou těm dnešním podobná, v Čechách většinou od 13 do 17 °C, na Moravě a ve Slezsku až do 20 °C,“ píše.
Oteplovat by se podle dřívějšího avíza i grafu týdenní předpovědi mělo začít až počátkem příštího týdne.