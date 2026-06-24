S touto obyčejnou potravinou se lidé dožívají stovky. Stačí ji zařadit do jídelníčku každý den
24. 6. 2026 – 19:40 | Magazín | Jana Szkrobiszová
Když se mluví o dlouhověkosti, často se skloňují drahé doplňky stravy, exotické superpotraviny nebo přísné diety. Vědci, kteří zkoumali oblasti světa s nejvyšším počtem stoletých lidí, ale opakovaně narazili na něco mnohem obyčejnějšího.
Nejde o žádný zázračný prášek ani tajný recept boháčů. Potravina, která se objevuje na talířích nejdéle žijících lidí planety, stojí jen pár korun a většina z nás ji má doma ve spíži.
Tajemství stoletých lidí se skrývá na dně hrnce
Výzkumníci, kteří studovali takzvané modré zóny – oblasti s mimořádně vysokým počtem lidí starších sta let – si všimli jedné pozoruhodné věci. Ať už šlo o japonskou Okinawu, řeckou Ikarii, Sardinii nebo Kostariku, stále se opakovala stejná potravina, luštěniny.
Někde jedí fazole, jinde čočku, cizrnu nebo sóju. Přesto mají všechny tyto regiony něco společného. Luštěniny tvoří základ jídelníčku a objevují se na stole téměř každý den.
Překonaly i slavný olivový olej
Vědci sledující stravovací návyky seniorů zjistili, že vyšší konzumace luštěnin souvisí s delší délkou života. V některých studiích se právě luštěniny ukázaly jako jedna z nejsilnějších potravin spojených s dlouhověkostí.
Přitom nejde o žádnou módní novinku. Fazole, čočka nebo cizrna byly běžnou součástí jídelníčku našich prarodičů dávno předtím, než se začalo mluvit o superpotravinách.
Co se děje s tělem, když je jíte pravidelně
Důvod, proč jsou luštěniny tak ceněné, se skrývá v jejich složení. Obsahují velké množství rostlinných bílkovin, vlákniny a minerálních látek. Zároveň mají nízký obsah nasycených tuků. Vláknina podporuje zdraví střev, pomáhá sytosti a přispívá ke stabilnější hladině cukru v krvi.
Luštěniny navíc obsahují takzvaný rezistentní škrob, který slouží jako potrava pro prospěšné střevní bakterie. Právě zdravý střevní mikrobiom je dnes jedním z nejvíce zkoumaných faktorů ovlivňujících zdraví i stárnutí. Překvapivé je, že podle vědců nemusíte sníst ani celý talíř. Pozitivní souvislost s delším životem se objevila už u přibližně 20 gramů luštěnin denně.
Kolik toho jedí lidé, kteří se dožívají stovky?
Experti odhadují, že obyvatelé nejdéle žijících komunit snědí přibližně jeden šálek vařených luštěnin denně. Pro srovnání – mnoho Evropanů nebo Američanů nesní ani zdaleka tolik za celý týden.
Právě zde může být podle odborníků jeden z důvodů, proč se západní strava stále častěji spojuje s civilizačními nemocemi, zatímco v tradičních komunitách zůstávají luštěniny základní součástí jídelníčku.
Nejlevnější superpotravina v obchodě
Možná největším paradoxem je cena. Zatímco za některé módní potraviny lidé utrácejí stovky korun, kilogram čočky, fazolí nebo cizrny patří k nejlevnějším položkám v supermarketu. Přesto je mnoho lidí odsouvá na okraj talíře nebo je nejí vůbec.
Možná tak přehlížíme jednu z nejzdravějších potravin, kterou máme doslova na dosah ruky. A zatímco hledáme tajemství dlouhého života v drahých produktech, lidé, kteří se běžně dožívají sta let, ho možná našli už dávno ve svém každodenním obědě.