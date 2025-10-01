S tím by nesouhlasil! Krampolovo jméno v reklamě: "Počkali si, až umře, a pak ho zneužili"
1. 10. 2025 – 6:00 | Magazín | Jiří Rilke
Jméno slavného herce zaznělo ve spojitosti s novými byty a nezdá se, že oprávněně.
Do několika redakcí předních českých magazínů dorazila zpráva, která zmiňuje zesnulého herce Jiřího Krampola v souvislosti s prezentací rozestavěných bytů.
Developeři tvrdili, že Krampol měl v bytovém komplexu v pražské Holyni rezervován byt: „V rámci představení projektu dojde k oznámení ze strany investorů, že byt měl v objektu rezervovaný také pan Jiří Krampol,“ píše PR manažer projektu podle magazínu Expres.
Krampol se nicméně již delší dobu nikterak netajil skutečností, že je prakticky na mizině. Neměl nijak vysoký důchod a co vydělal za svou hereckou kariéru, stačil utratit a rozdat. Představa, že by si měl rezervovat luxusní byt, se tak jeví poměrně zvláštně.
Na veřejnost pak prosákla informace, že byt měl coby dobrý skutek pro Jiřího rezervovat jeho kamarád Tomáš Zajíc – influencer, který organizoval i hercův pohřeb.
Jenže ani to zřejmě není pravda: „To je prachsprostá lež. To někdo zneužil Jirkovo jméno a moje vlastně taky. S tím projektem nemám nic společného a rozhodně jsem tam ani pro Jirku, ani sám pro sebe nic nekoupil. A už vůbec to neplánoval. Peníze investuju jinam,“ popírá všechny drby sám Zajíc.
„A jsem si naprosto jistý, že ani Jirka by si tam nic pořizovat sám nemohl. Takže mi přijde nechutné, aby se někdo přiživoval na jeho jméně takovou reklamou, která se podle mě nemůže ani trochu zakládat na pravdě,“ pokračuje.
„Počkali si, až umře, a pak ho zneužili,“ prohlašuje bez příkras.
Zajíc prý dokonce zvažuje právní kroky, protože si nehodlá nechat líbit zneužití hercova i svého jména: „Je to kompletně smyšlené od začátku do konce,“ soptí.