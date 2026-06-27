S mladou holkou už nikdy! Bohuš Matuš zoufale přiznává: "Manželství s Lucinkou byla blbost"
27. 6. 2026 – 8:03 | Magazín | Jana Strážníková
Bohuš Matuš se ohlédl a zhodnotil zpětně svá romantická rozhodnutí. A moc pozitivních slov při tom svému mladšímu já nevyslal.
„Prosím, nevěřte všemu, co se píše. Jelikož mám telefonní číslo zablokované a s žádnými novináři nekomunikuji, nezbývá jim než si domýšlet vlastní verze a důvody,“ napsala Lucie Matušová na Instagramu ve snaze zpochybnit to, o čem se píše už pár dní, tedy rozpad manželství a konec lásky mezi ní a známým zpěvákem Bohušem Matušem.
Co tím sleduje, není jisté, vzhledem k tomu, že nejdřív rozchod provařila ona sama (což jí Bohuš nemůže odpustit) a vzhledem k tomu, že pak její manžel velmi detailně popsal, že je opravdu už dávno všechno v kopru.
„Původně jsem chtěl Lucii udělat radost, udělat z ní hvězdu, aby měla krásný život. A když chce mít ten život beze mě, tak ho takový bude mít. A já jí to přeju,“ popisuje přitom pro eXtra.cz Matuš, který se drží narativu o tom, že Lucka se vydala studovat a zjistila, že je vlastně mladá a chce si ještě užívat.
„Proto nic neřeším, neprudím a dávám jí svobodu. Je to jako ve filmu Zelňačka, kde hrál Louis de Funès. On tam vaří mimozemšťanům polévku. A oni mu oživí zesnulou ženu, kterou miloval. Jenže jí je pětadvacet a jemu už sedmdesát, takže s ním být nechce, chce se bavit, uteče mu s jinými. A to si myslím, že se nějak podobně děje i u nás,“ popisuje známý zpěvák.
Lucka prý chce hlavně dohánět věci, o které v náctiletém věku přišla: „Chápu ji, že nechce už setrvávat v něčem takovém, kde jí to už nevyhovuje. Škola jí ukázala spolužáky a spolužačky a spolu všichni chodí někam pařit. A i když je jim patnáct, šestnáct, prostě jsou to prváci v tom věku, a jí třiadvacet, tak k nim tíhne. Vidí to, co mají oni, a chce to taky. V tom věku to nezažila, tak ať si to prožije teď,“ má jasno Matuš.
„Proto Lucii chápu a přeju jí to. Nechci jí v ničem bránit, vždyť je mlaďounká a potřebuje rozlet. Proto jsem o tom už dávno uvažoval, co bude dál. A že to naše manželství je vlastně blbost,“ prohlásil bez příkras.
Jak už sám zmiňoval dříve, s nikým podobně mladým už se dohromady dávat nehodlá. Však mu prý už s Luckou kamarádi radili, že to nebude mít budoucnost.
Teď jim dává za pravdu: „Říkal jsem si, že vytvoříme plnohodnotnou rodinu, ale dopadlo to, jak to dopadlo,“ zakončil zpěvák.