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S manželstvím je amen! Nejsvůdnější moderátorka přiznala: Rozvádíme se

8. 7. 2026 – 6:00 | Magazín | Jana Strážníková

S manželstvím je amen! Nejsvůdnější moderátorka přiznala: Rozvádíme se
zdroj: Ondřej Bičiště / MAFRA / Profimedia
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Třináctka byla opravdu nešťastné číslo. Právě totiž let totiž vydržel pár, který tvořila Táňa Bystroňová s nyní už bývalou láskou.

Svůdná moderátorka Táňa Bystroňová si s velkou slávou brala svého manžela Tomáše Vzorka před dvěma lety. A šlo o svatbu se vší parádou na Copacabaně v brazilském Riu de Janeiru.

Manželství a vztah, který trval ještě jedenáct let před svatbou, je ale u konce: Třináctka se pro lásku tentokrát stala opravdu nešťastným číslem.

Že není se vztahem všechno v pořádku, naznačila už při rozhovoru ve Varech, kdy se jí novináři ptali, kde má drahou polovičku. Moderátorce se do odpovědi moc nechtělo a nakonec prohlásila vyhýbavé: „Nemám tady svého muže,“ s tím, že se o tom ale nechce moc bavit.

Pak dodala, že doma na ni muž opravdu čeká, ale s největší pravděpodobností půjde o nový vztah, protože vzápětí potvrdila i konec vztahu s Tomášem.

Rozvádíme se, ale zůstáváme přáteli. Na všem jsme se domluvili. Děti nemáme a naše dvě kočky budeme mít ve střídavé péči,“ vysvětlila.

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Příspěvek sdílený Prima Ženy (@prima_zeny)

Tagy:
rozvod láska rozchod vztah moderátorka sexy
Zdroje:
Instagram, Super.cz, zeny.iprima.cz
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Jana Strážníková
Sarkastická, rychlá a vždy o krok napřed – tak by své tempo popsala Jana Strážníková, novinářka, která už téměř deset let loví drby, trendy a nečekané momenty v životě slavných. Psaní o celebritách pro ni není jen bulvár – je to způsob, jak vystihnout dobu a náladu společnosti. Ve volném čase ráda uniká od chaosu světa celebrit – chodí do lesa, čte horory a tajně sbírá staré výtisky časopisů Bravo.

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