S manželstvím je amen! Nejsvůdnější moderátorka přiznala: Rozvádíme se
8. 7. 2026 – 6:00 | Magazín | Jana Strážníková
Třináctka byla opravdu nešťastné číslo. Právě totiž let totiž vydržel pár, který tvořila Táňa Bystroňová s nyní už bývalou láskou.
Svůdná moderátorka Táňa Bystroňová si s velkou slávou brala svého manžela Tomáše Vzorka před dvěma lety. A šlo o svatbu se vší parádou na Copacabaně v brazilském Riu de Janeiru.
Manželství a vztah, který trval ještě jedenáct let před svatbou, je ale u konce: Třináctka se pro lásku tentokrát stala opravdu nešťastným číslem.
Že není se vztahem všechno v pořádku, naznačila už při rozhovoru ve Varech, kdy se jí novináři ptali, kde má drahou polovičku. Moderátorce se do odpovědi moc nechtělo a nakonec prohlásila vyhýbavé: „Nemám tady svého muže,“ s tím, že se o tom ale nechce moc bavit.
Pak dodala, že doma na ni muž opravdu čeká, ale s největší pravděpodobností půjde o nový vztah, protože vzápětí potvrdila i konec vztahu s Tomášem.
„Rozvádíme se, ale zůstáváme přáteli. Na všem jsme se domluvili. Děti nemáme a naše dvě kočky budeme mít ve střídavé péči,“ vysvětlila.
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