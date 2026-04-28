S Janem Potměšilem se rozloučili herečtí kolegové, filmaři, rodina i veřejnost
28. 4. 2026 – 16:51 | Zpravodajství | Jasmína Krásná
S Janem Potměšilem se dnes při mši svaté v zaplněném pražském chrámu Matky Boží před Týnem rozloučili herečtí kolegové, filmaři, rodina i veřejnost.
Vedle této pietní akce uspořádali pozůstalí rozloučení v nedaleké Staroměstské radnici. Potměšil zemřel 16. dubna ve věku 60 let. V posledních třech letech měl divadelní a filmový herec, který byl od svých 23 let po autonehodě upoután na invalidní vozík, vážné zdravotní problémy.
Do zcela zaplněného chrámu Matky Boží před Týnem se s Potměšilem za velkého zájmu médií přišli rozloučit mimo jiné herci Ivan Trojan, Eva Holubová, Vasil Fridrich, Jaroslav Satoranský a Petra Špalková, režiséři Patrik Hartl, Václav Marhoul a Zdeněk Troška, hudebník Petr Malásek nebo bývalý ředitel České televize Petr Dvořák.
Potměšil, který byl od začátku 90. let na invalidním vozíku, se k divadlu vrátil hlavně díky kamarádovi a spolužákovi z DAMU, režisérovi Jakubovi Špalkovi, který za ním přišel s nabídkou role v Divadelním spolku Kašpar.
"Vzpomínám na úplný začátek, když jsme se zkoušeli vrátit na jeviště a nevěděli jsme, jak se to dělá. Postupně jsme to zkoušeli a vybavuje se mi, jak jsme spolu blbli na jevišti a jak z toho máme radost," řekl dnes ČTK Špalek. "Vždycky tvrdím, že jsem angažoval dobrého herce a odmítám teorie o nějaké pomoci a kamarádství. Obdivoval jsem, jak se s ním zkouší a pracuje, jak pracuje a jaké má kouzlo pro diváky," dodal.
Vedle pietní akce v chrámu Matky Boží před Týnem uspořádali pozůstalí rozloučení v Brožíkově síni Staroměstské radnice, kde byly vystaveny kondolenční knihy. Zájemci sledovali projekce fotografií z různých období života herce i z jeho divadelních a filmových rolí. Zazněla také jeho oblíbená hudba z repertoáru kapel The Doors, Led Zeppelin, Plastic People of the Universe nebo ETC... Vladimíra Mišíka. Při baladických skladbách jako She's Gone z repertoáru Black Sabbath, známé v podání Marie Rottrové jako Lásko, voníš deštěm, se v očích některých přítomných objevily slzy.
Syn pedagoga Jaroslava Potměšila se věnoval hraní od dětství. Před kamerou stál poprvé na základní škole, jako budoucí povolání si herectví vybral po televizní inscenaci Hrátky. Před absolvováním DAMU hostoval v Divadle Na zábradlí a v Divadle Na Vinohradech. Ve 21 letech se stal velkou filmovou hvězdou díky hlavní roli naivního mladíka Martina, který naletí skupině veksláků, aby se následně stal jedním z nich, ve snímku Víta Olmera a Radka Johna Bony a klid.
Pravidelně se objevoval v dětských rolích v televizních inscenacích, seriálech i filmech. Byl také moderátorem adventních koncertů České televize. Angažoval se v otázkách lidských práv, byl tváří řady dobročinných iniciativ a akcí.
V roce 1989 se intenzivně účastnil společenského dění, chodil na demonstrace během Palachova týdne, rozšiřoval manifest Několik vět a v listopadových dnech se zapojil do herecké stávky. Účastnil se také výjezdů mimo hlavní město ve snaze šířit na venkov informace o událostech na Národní třídě. Jedna z těchto cest skončila dopravní nehodou. Potměšil se ale po dlouhém léčení a rehabilitaci vrátil ke své profesi herce.
V roce 2014 hrál v pokračování filmu Bony a klid 2, hrál i v několika televizních seriálech, třeba Kancelář Blaník a Život a doba soudce A. K. Od Ústavu pro studium totalitních režimů získal Potměšil v roce 2025 Cenu Václava Bendy za statečné občanské postoje v době komunistické totality a aktivní činnost při hájení hodnot svobody, demokracie a lidských práv a za výrazný přínos k návratu svobody a demokracie.