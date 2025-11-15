S exotickou láskou je amen! Slavná herečka pustila otce své dcery k vodě
15. 11. 2025 – 14:00 | Magazín | BS
Láska s umělcem nevydržela, o dceru je ale zřejmě postaráno dobře.
Oblíbená herečka Erika Stárková, kterou můžete nejnověji vidět třeba ve snímku Milion, už netvoří pár s peruánským DJem a umělcem Césarem Chunkem.
Strávili spolu pět let, po dvou letech se jim narodila dcerka Alma. Ani tak se ale nepodařilo partnerství udržet.
Co přesně za rozpadem vztahu stálo, si Erika nechala pro sebe. Můžeme nicméně polemizovat, že by na vině mohl být důvod z nejtradičnějších. Totiž vzdálenost. Partner (alespoň momentálně) žije ve Švýcarsku.
„Nejsme partneři, ale jsme rodiče a kamarádi, kteří vychovávají dítě. César tady nežije, s dcerou žiju sama. On je ve Švýcarsku, ale jezdí sem, protože tu má dceru,“ přiznala herečka na Frekvenci 1.
César nicméně žije všude možně, sama Erika ho potkala v Praze na náměstí, když tam prodával: „Skončila jsem Tvář a procházela se v Praze po náměstí Jiřího z Poděbrad, kde prodávali dva indiáni šperky. Jeden šperk jsem si koupila a zároveň jsem si od jednoho z nich nechala spravit prsten,“ vyprávěla před lety pro Novinky.
Prý to nebyla náhoda, ale osud!
„Peru mě vždycky přitahovalo. Začalo to spisovatelem Hernánem Maminim (kečuánsky píšící šaman), který napsal dvě knihy o hledání ženské podstaty (Kurandera, Hadí žena). V době, kdy jsem se hledala, mě tyhle knihy velmi ovlivnily. Objasňují propojení ženské podstaty s přírodou, matkou zemí. To je něco, na co jsme už jako konzumní Evropané zapomněli. Neumíme si vážit toho, co máme, přírodu nevyjímaje,“ vysvětlovala.
„V Peru se všechno odehrává na ulici, všichni jsou pospolu, přejí si, nezávidí. Jsou neobyčejně otevření, nemají mezi sebou bloky. Když tam přijedete, klidně vás vezmou k sobě domů, chtějí slyšet, odkud jste, jaké to tam je. Na žádné hranice tam nehrají. Indiáni ani nemívali dveře, kdokoli u nich mohl přespat. My jsme oproti nim mnohem uzavřenější. A mnohdy xenofobní,“ malovala si.
Vzdor obdivu záoceánského života nicméně zůstala v Česku. A nyní už bez svého osudového Peruánce.