Rytmus se ostře pohádal s moderátorkou během hudební soutěže. "Máš na víc, Patriku," zpražila ho

30. 5. 2025 – 6:30 | Magazín | Jana Strážníková

Hudebník si nebral servítky, ale jak se do lesa volá...

Hudební soutěž The Mag Wrap zažila neobvyklé drama, za které tentokrát nemohl žádný vyhrocený souboj mezi samotnými soutěžícími. O dusno se totiž postarali porotce Patrik Vrbovský (Rytmus) a moderátorka Veronika (Verune).

Všechno začalo jako nevinné špičkování, které se ale velmi rychle vymklo kontrole.

První krev ulpěla na rukou slovenského rappera: „Veruno, netvař se tak důležitě, do p*či,“ zahlásil z ničeho nic uprostřed hodnocení soutěžících. „Ty ses dneska rozhodl, že já budu tvým terčem,“ reagovala moderátorka s klidem. „Mlč, prosím tě,“ přidal Rytmus. „To se ti vrátí, Patriku,“ nenechala se rozhodit moderátorka.

Rapper si nicméně nedal říct a začal se navážet do všeho, co bylo zrovna po ruce: „Jakou jsi vychodila školu?“ ptal se najednou. „Ekonomické lyceum,“ sdělila Verune. „A proč děláš moderátorku?“ ptal se Rytmus v iluzi, že mu do toho něco je. „Protože je to mnohem zábavnější,“ uklidnila ho opět moderátorka.

Rytmus, který už nevěděl co by, se nakonec neštítil zaběhnout i do nechutností: „Veruno, víš o tom, že se ti v těch chlupech drží bakterie?“ rýpal do moderátorčiny bundy s chlupatým límcem. „Potom přijde Kryštof a dáte si jazýčkovou… nechci vidět, co se odehrává,“ rýpal do dalších věcí, po kterých mu opět nebylo vůbec nic.

„Já vím naprosto přesně, co se potom odehrává, ale to už není tvůj byznys,“ uzemnila ho Verune.

„Byla jsi dneska na záchodě? Kterou rukou sis utírala p*del?“ zaběhl slovenský velmistr kamsi za hranice surreálna. „Oběma naráz. Mně přijde, že když je Patrik v úzkých, tak vytahuje naprosto bizarní karty. Patriku, máš na víc,“ zpražila ho Veronika.

„Mně se líbí, že si myslíš, že to úplně zabíjíš, když se vozíš po 159cm holce a máš pocit, že jsi úplně pán, že teď jsi to zandal,“ vystihla situaci s nebývalou přesností.

„Jasně, však to je celou dobu tvůj cíl, ale chápu, máme tady takovou hru. Takže já to akceptuju, ale až budeš prosit Pedra, ať něco vystřihne, tak já budu sedět u toho počítače a budu, že ne ne ne to se nestříhá,“ dodala.

„Nemáš absolutně žádné hranice. Myslela jsem, že ve tvém věku už víš, kdy přestat,“ přidala ještě závěrem, když už bylo ostatním porotcům tak trapně, že dvojici vyzvali, aby si podala ruku na usmířenou. Verune to však odmítla, prý že má přijít Rytmus sám, pokud se cítí být gentlemanem. Rapperovi nutno přičíst k dobru, že nakonec opravdu chybu uznal a omluvil se.