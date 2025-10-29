Rýpanec od Třeštíkové? Lutovská vrací úder: "Kdyby se každý staral sám o sebe, udělal by nejlíp"
29. 10. 2025 – 7:00 | Magazín | BS
Slavná moderátorka reagovala s grácií, ale také adekvátní ostrostí.
Spisovatelka Radka Třeštíková si nedávno pustila ústa (respektive prsty) na špacír a na sociálních sítích se opřela do chování rozvedených lidí.
Žádné konkrétní jméno nepadlo, výlev o tom, jak ze sebe mají rozvedení partneři přestat dělat oběti a jak se svět netočí jen kolem nich, se nicméně z jistého úhlu pohledu dal pochopit jako rýpanec směrem k Ivetě Lutovské, bývalé manželce Radčina současného partnera Jaroslava Víta.
Vít a Lutovská nemají úplně dořešené všechny spory, což moderátorka nijak netají. Když se ale Lutovské novináři na přehlídce Osmanyho Laffity zeptali na rýpanec od Třeštíkové, reagovala s elegantním nahledem.
„Já si myslím, že někdy je to opravdu zbytečné. Člověk už se dostal do nějaké pozice, je v nějakém věku a některé věci mu přijdou nesmyslné. Myslím si, že kdyby se každý staral sám o sebe, tak by udělal asi nejlíp. Mně ani nenáleží, se vyjadřovat k někomu, koho vůbec neznám,“ prohlásila.
Pak ale přeci jen trošku přiostřila: „Pojďme otočit list. Je to jejich život, asi nějaký jejich životní standard. Já jenom doufám, že to nevypovídá o něčem špatném, co by se tam dělo, protože v tom samozřejmě figurují i moje děti. Myslím si, že do mého světa drby a pomluvy prostě nepatří,“ uvedla.
Na přehlídce byla sama, tedy bez partnera. Což ho ale prý nijak nemrzelo, protože podobné akce beztak nejsou pro něj. Iveta zároveň dodala, že se nejedná o žádnou novou lásku.
„Já bych to uvedla na pravou míru. My spolu budeme téměř tři roky, takže to není nic nového a partner tady není. Byť si váží toho, co dělám, má rád to a líbí se mu to, tak patří trošku do jiného světa. Ne, že se mu tohle nelíbí, občas se mnou někam jde, ale myslím, že tady to by úplně nebylo pro něj,“ prozradila Lutovská.