Rybí olej: zázrak na zdraví, nebo drahý podvod, který vám nikdo neřekl?
20. 4. 2026 – 7:59 | Zpravodajství | Alex Vávra
Zázračná kapsle pro zdravé srdce a ostrou mysl, nebo jen drahý mýtus? Rybí olej láme rekordy v popularitě, ale věda varuje, že realita může být mnohem složitější, než se zdá.
Rybí olej je už roky prezentován jako malý zázrak ukrytý v nenápadné kapsli. Stačí spolknout jednu pilulku denně a vaše srdce má být silnější, mozek ostřejší a pleť zdravější. Není divu, že se z něj stal miliardový byznys a jeden z nejprodávanějších doplňků stravy na světě. Jenže čím víc se o něm mluví, tím víc se objevují pochybnosti. Opravdu funguje tak, jak se tvrdí, nebo jde jen o další přeceňovaný trend?
Zázračný tuk, nebo jen dobře prodaný příběh?
Základní stavební kámen rybího oleje tvoří omega-3 mastné kyseliny, především EPA a DHA. Ty jsou pro lidské tělo nezbytné, protože si je nedokáže samo vytvořit. Podílejí se na správné funkci srdce, mozku, očí i imunitního systému a hrají důležitou roli v regulaci zánětu v těle. Na první pohled tedy dává smysl, že jejich doplňování bude mít pozitivní účinky. A skutečně – lidé, kteří pravidelně jedí ryby, mají dlouhodobě lepší zdravotní výsledky. Častěji se u nich objevuje nižší krevní tlak, méně srdečních onemocnění i lepší kognitivní funkce ve vyšším věku.
Jenže právě tady přichází zásadní otázka. Je to opravdu díky omega-3, nebo celkovému životnímu stylu? Lidé, kteří jedí více ryb, totiž často zároveň konzumují méně červeného masa, více zeleniny a obecně dbají na zdravější stravu i pohyb. Jinými slovy, rybí olej může být jen částí mnohem širšího obrazu.
A co doplňky stravy? Tady už odpovědi nejsou tak jednoznačné. Některé studie naznačují, že mohou pomoci lidem s vysokými triglyceridy nebo již existujícími srdečními problémy. Jiné výzkumy ale nenašly žádný výrazný přínos pro zdravé jedince. A to je zásadní rozdíl, který se v reklamách často nezdůrazňuje.
Rizika, o kterých se příliš nemluví
Zatímco benefity se skloňují ve všech pádech, o rizicích se mluví mnohem méně. Přitom i ty existují. Mezi běžné vedlejší účinky patří říhání s rybí pachutí, pálení žáhy nebo nepříjemné zažívací potíže. Nejde o nic dramatického, ale rozhodně to dokáže pravidelné užívání znepříjemnit.
Závažnější jsou však poznatky z některých novějších studií. Ty naznačují, že vysoké dávky rybího oleje mohou u některých lidí zvýšit riziko fibrilace síní, tedy poruchy srdečního rytmu, která může vést ke vzniku krevních sraženin nebo mrtvici. Pro člověka, který si doplněk bere právě kvůli zdraví srdce, to není zrovna uklidňující zpráva.
Dalším problémem je kvalita samotných produktů. Rybí olej je velmi citlivý na světlo, teplo a vzduch, což znamená, že snadno oxiduje a žlukne. A právě žluklé oleje mohou být nejen neúčinné, ale potenciálně i škodlivé. Levnější doplňky tak často představují větší riziko, než užitek.
Navíc obsah účinných látek se může výrazně lišit mezi jednotlivými výrobky. Jedna kapsle může obsahovat úplně jiné množství EPA a DHA než jiná, a běžný spotřebitel se v tom často těžko orientuje. V některých zemích navíc doplňky stravy nepodléhají tak přísné kontrole jako léky, což situaci ještě komplikuje.
Do toho všeho vstupuje další faktor: víra v jednoduchá řešení. Myšlenka, že zdraví lze zlepšit jednou pilulkou denně, je lákavá. Realita je ale složitější.
Na konci dne se tak odborníci shodují na jedné věci. Pokud chcete z omega-3 vytěžit maximum, nejlepší cestou je stále klasická strava. Tučné ryby jako losos, makrela nebo sardinky přinášejí nejen samotné omega-3, ale i další důležité živiny, které v kapsli jednoduše nenajdete.
Rybí olej tedy není ani podvod, ani zázrak. Může mít své místo, zejména u lidí se specifickými zdravotními problémy nebo nedostatkem omega-3 ve stravě. Pro běžného člověka ale pravděpodobně nepředstavuje magické řešení, které by nahradilo pestrý jídelníček. A tak možná platí jednoduché pravidlo: než sáhnete po další kapsli, podívejte se raději na svůj talíř. Právě tam totiž začíná skutečné zdraví.