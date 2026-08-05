Ryba za devět tisíc a kečup za stovku. Turisté zuří kvůli cenám na Mykonosu
5. 8. 2026 – 17:59 | Zpravodajství | Alex Vávra
Turisté na Mykonosu zuří kvůli účtům z plážového baru DK Oyster. Koktejly za tisíce, pivo za stovky i ryba za téměř devět tisíc korun znovu rozvířily debatu o praktikách kontroverzního podniku.
Mělo to být pohodové odpoledne u moře s koktejlem v ruce. Místo vzpomínek na slunce a průzračnou vodu si však turisté z řeckého Mykonosu odvezli především účet, který jim pořádně zvedl tlak. Kontroverzní plážový podnik DK Oyster čelí další vlně kritiky. Hosté si stěžují na koktejly za téměř patnáct set korun, pivo za stovky i rybu, za kterou zaplatili skoro devět tisíc.
Případ, který znovu rozvířil debatu o cenách v oblíbeném letovisku, začal zdánlivě nevinně. Skupina turistů se usadila na lehátkách u pláže Platis Gialos a objednala si dva litrové nápoje, mezi nimi margaritu. Každý z nich vyšel v přepočtu přibližně na 1 450 korun. Celkový účet za pouhé dva koktejly se tak vyšplhal téměř ke třem tisícům.
Nespokojení hosté následně zveřejnili fotografii účtenky na portálu Tripadvisor. Tvrdili, že podnik láká kolemjdoucí na bezplatná lehátka, podmínky se ale mají ukázat až poté, co se lidé pohodlně usadí. V tu chvíli údajně dostanou nabídku a zjistí, že si musejí objednat nápoj za vysokou cenu.
Háček je v tom, že nabídka zveřejněná už v roce 2023 skutečně uváděla litrové koktejly v ceně kolem 1 450 korun. Zákazníci tak mohli cenu teoreticky znát předem. Řada návštěvníků však tvrdí, že jim personál menu neukázal, informace podal nejasně nebo na ně tlačil, aby objednali co nejrychleji.
Koktejl za patnáct set, pivo za stovky
DK Oyster se na svých stránkách prezentuje jako luxusní celodenní podnik, kde mohou hosté jíst, pít a odpočívat přímo u moře. Fotografie slibují pohodlná lehátka, nádherný výhled, stylově naservírované pokrmy a atmosféru exkluzivního plážového klubu. Ceny však podle kritiků na webu snadno dohledatelné nejsou. Mnohem jasnější obrázek poskytují až recenze bývalých zákazníků. Podnik jich má na Tripadvisoru více než dva tisíce, přičemž jeho průměrné hodnocení dosahuje pouhých 2,1 bodu z pěti.
Stížnosti se často opakují. Jeden host tvrdil, že za jediný koktejl zaplatil přibližně 1 250 korun. Další skupina měla za několik nápojů uhradit zhruba 3 750 korun a následně čelit požadavku na další spropitné v hotovosti. To přitom podle zákazníka už bylo zahrnuto v částce stržené z platební karty.
Jiní návštěvníci popisovali nepříjemný tlak ze strany obsluhy a tvrdili, že jim personál odmítal ukázat nápojový lístek. Koktejly je nakonec měly stát kolem 1 250 až 1 500 korun za kus. Za jedno pivo si podnik podle některých recenzí účtoval zhruba 625 až 875 korun. Turistka jménem Gabriela dokonce obvinila restauraci z krádeže. Podle ní personál hosty přesvědčí, aby si objednali drahé pivo, a následně téměř okamžitě přinese účet, aby zákazníci rychle zaplatili a odešli.
Další návštěvník uvedl, že oběd společně s lehátky měl stát přibližně 875 korun. Po objednání dvou lahví vody a Coca-Coly Zero se ale účet zvýšil o dalších zhruba 1 275 korun. Podnik si měl navíc připočítat asi 125 korun za kečup a 450 korun za malou porci hranolků. Drahé nejsou pouze nápoje. Jeden pár údajně málem zavolal policii, když dostal za těstoviny a ovocné nápoje účet ve výši téměř 15 tisíc korun. Přibližně 2 500 korun z této částky měl tvořit poplatek za obsluhu.
Americká turistka zase tvrdila, že za jídlo a pití pro sebe a svou kamarádku zaplatila kolem 13 tisíc korun. Další zákaznice popsala účet ve výši přibližně deseti tisíc za několik alkoholických a nealkoholických nápojů. Samotná Coca-Cola ji podle jejích slov vyšla zhruba na 875 korun. Obsluha jim navíc měla přinést další nápoj, který si nikdo neobjednal. Hosté se domnívali, že jde o pozornost podniku. Údajný dárek se však později objevil na účtu.
Ryba za téměř devět tisíc korun
Největší poprask vyvolaly příběhy hostů, kteří si objednali rybu. Jedna turistka tvrdila, že za jediný celý kus zaplatila zhruba 8 750 korun. Účet za pouhé tři pokrmy se pak vyšplhal přibližně na 25 tisíc korun. Návštěvu později označila za nejhorší zážitek na Mykonosu. Podle ní ani ve vyhlášeném podniku Scorpios neutratila podobnou částku za kompletní večeři pro pět lidí s předkrmem, hlavním chodem a dezertem.
Podobnou zkušenost popsala také turistka Amrita, která DK Oyster navštívila v červnu 2024. Do restaurace ji podle jejích slov nalákala nabídka bezplatných lehátek. Když si následně objednala rybu, nikdo jí údajně nevysvětlil, že se cena počítá podle hmotnosti celého kusu. Pravdu měla zjistit až po přinesení účtu na zhruba deset tisíc korun. Ryba, kterou restaurace použila, vážila více než jeden kilogram.
Podobných případů se v recenzích objevuje více. Jedna zákaznice tvrdila, že za dva nápoje zaplatila přes 20 tisíc korun, přestože cena uvedená v nabídce měla být výrazně nižší. Další návštěvníci si stěžovali, že jejich dětem podnik bez vysvětlení naúčtoval vyšší částky a že personál neustále tlačil na objednávání dalšího jídla a pití.
Manažer restaurace Dimitrios Kalamaras podnik v minulosti hájil. Podle něj jsou lehátka podmíněna minimální útratou a hosté by si měli před objednáním zkontrolovat nabídku. Ceny mají být uvedené také na tabulích u vchodu. Vedení restaurace současně odmítá srovnávání s běžnými tavernami nebo obchody. Tvrdí, že DK Oyster nabízí luxusní zážitek, výjimečné prostředí a odlišný koncept, kterému odpovídají také vyšší ceny.
Právě v tom se ale pohled podniku a jeho zákazníků zásadně rozchází. Restaurace říká, že vše je uvedeno v nabídce. Nespokojení turisté namítají, že ceny jsou podávány nejasně, personál na ně tlačí a na účtech se objevují položky, které nečekali.
Mykonos rozhodně nepatří mezi levné dovolenkové destinace a vyšší ceny zde nikoho příliš nepřekvapí. Koktejl za patnáct set, pivo za téměř devět set nebo kečup za více než stovku však mohou z pohodového dne u moře udělat pořádně drahou lekci. Před usednutím na lehátko se proto vyplatí zjistit nejen cenu nápojů, ale také minimální útratu, servisní poplatky a způsob účtování jídel podle hmotnosti. Jinak může účet nakonec zastínit i ten nejkrásnější výhled na Egejské moře.