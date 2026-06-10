Růže pokvetou až do podzimu. Právě v červnu ale většina zahrádkářů dělá chybu, která je připraví o květy
10. 6. 2026 – 15:55 | Magazín | Jana Szkrobiszová
Růže patří mezi královny zahrady. Když se jim daří, odmění se desítkami voňavých květů a mohou zdobit záhony až do prvních podzimních mrazíků. Mnoho zahrádkářů však v červnu nevědomky udělá chybu, která rostlinu připraví o sílu potřebnou pro další kvetení.
Právě nyní totiž růže rozhodují o tom, kolik poupat vytvoří během léta a na začátku podzimu. Nestačí jen pravidelně zalévat. Důležitou roli hraje také správné hnojení a péče o půdu kolem keře.
Ne všechny živiny prospívají květům
Na první pohled může růže působit zdravě. Má husté olistění, silné výhony a sytě zelené listy. Přesto nemusí bohatě kvést. Důvodem bývá příliš vysoký podíl dusíku v hnojivu.
Dusík podporuje růst zelené hmoty, tedy listů a nových výhonů. Pokud ho rostlina dostává příliš mnoho, soustředí energii právě na růst, nikoli na tvorbu poupat. Výsledkem je mohutný keř s překvapivě malým množstvím květů.
V červnu proto odborníci doporučují zaměřit se především na hnojiva s vyšším obsahem fosforu a draslíku. Tyto prvky podporují tvorbu květů, jejich intenzivnější vybarvení i delší dobu kvetení.
Krok, který mnoho lidí vynechává
Ještě před samotným hnojením je vhodné půdu kolem růže lehce nakypřit. Stačí opatrně narušit vrchní vrstvu zeminy motyčkou nebo zahradními vidlemi.
Kořeny díky tomu získají lepší přístup ke kyslíku a živiny se snáze dostanou tam, kde jsou potřeba. Právě tento zdánlivě nenápadný krok často rozhoduje o tom, zda růže pokvete jen několik týdnů, nebo bude nasazovat nová poupata po celé léto.
Jak hnojit správně
Nejprve rostlinu důkladně zalijte. Vlhká půda pomůže živinám rovnoměrně proniknout ke kořenům a zároveň snižuje riziko jejich poškození.
Poté kolem keře rozprostřete speciální hnojivo pro růže nebo jiné hnojivo určené pro kvetoucí rostliny. Lehce ho zapracujte do vrchní vrstvy půdy a znovu zalijte.
Dobrou službu může udělat také vyzrálý kompost nebo dobře uleželý hnůj. Naopak čerstvý hnůj se k růžím nehodí, protože by mohl poškodit kořenový systém.
Pokud chcete květy i na podzim, nezapomeňte na druhé hnojení
Mnoho pěstitelů považuje červen za jediné období, kdy je potřeba růže přihnojit. Zkušení zahradníci však myslí i na druhou dávku živin.
Po hlavní vlně kvetení, obvykle na přelomu července a srpna, je vhodné růže znovu přihnojit přípravkem určeným pro podporu kvetení. Rostlina získá energii pro tvorbu dalších poupat a může kvést až do října, v teplejších letech dokonce ještě déle.
Právě pravidelná péče, správně zvolené hnojivo a omezení přebytku dusíku patří mezi nejúčinnější způsoby, jak si užívat záplavu růžových květů po celé léto i během prvních podzimních týdnů.