Ruský dron zasáhl dům v Rumunsku a zranil dva lidi, EU i NATO kritizovaly Moskvu
29. 5. 2026 – 12:30 | Zpravodajství | Jasmína Krásná
Při útoku proti Ukrajině v noci na dnešek ruský dron zasáhl na jihovýchodě Rumunska desetipatrový panelový dům a lehce zranil dva lidi, informovaly místní úřady.
Šéf NATO Mark Rutte odsoudil ruskou bezohlednost a slíbil další posilování obrany zemí NATO proti všem hrozbám včetně dronů. Rumunsko a Francie si kvůli dopadu dronu v Rumunsku u hranic s Ukrajinou předvolaly ruské velvyslance a rumunský prezident Nicušor Dan vyzval vzhledem k bezprecedentnímu zásahu ke koordinované mezinárodní reakci. Incident odsoudily i představitelé EU a politici řady evropských zemí, včetně Česka. Moskva se k incidentu nevyjádřila.
Jde o první případ od začátku války Ruska proti Ukrajině v únoru 2022, kdy dron v Rumunsku dopadl do hustě obydlené oblasti a někoho zranil, napsala agentura Reuters.
"Brzy ráno byl bytový dům v Rumunsku zasažen dronem, když Rusko útočilo na ukrajinskou infrastrukturu poblíž hranic. Jsme v kontaktu s rumunskými úřady. Odsuzujeme ruskou bezohlednost a NATO bude i nadále posilovat naši obranu proti všem hrozbám, včetně dronů," napsal dnes na sociální síti X šéf NATO Rutte.
Ruský dron podle Bukurešti zasáhl v noci na dnešek panelový dům ve městě Galati na jihovýchodě Rumunska u hranic s Ukrajinou. Záchranáři odvezli do nemocnice s lehkým zraněním ženu a dítě. Dalším dvěma lidem, kteří měli akutní reakci na stres, poskytli pomoc na místě. Sedmdesát lidí bylo třeba evakuovat.
Rumunský prezident kvůli incidentu požádal ministerstvo zahraničí, aby neprodleně předložilo řadu opatření stran vztahů s Ruskem, která budou odpovídat této "velmi vážné situaci". Dan také vyzval ke koordinované mezinárodní reakci. Jeho apel podpořil i český prezident Petr Pavel, podle něhož by spojenci neměli zůstat jen u společného odsouzení. Rusko musí jasně pochopit, že si podobné útoky nenecháme líbit, napsal Pavel na síti X.
Dopad ruského dronu na dům v Rumunsku odsoudil i ukrajinský ministr zahraničí Andrij Sybiha, podle něhož to opět dokazuje, že ruská agrese představuje skutečnou hrozbu pro černomořský region i pro celou Evropu. Sybiha na síti X také uvedl, že pro obnovení míru a bezpečnosti v regionu je nadále klíčové podporovat Ukrajinu, která se pátým rokem brání ruské invazi, a zvyšovat tlak na agresora, včetně uvalení tvrdších sankcí.
Předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyenová v dnešní reakci na útok mimo jiné uvedla, že EU již připravuje 21. balíček sankčních opatření proti Rusku. Šéfka evropské diplomacie Kaja Kallasová dopad ruského dronu v Galati označila za závažné porušení rumunské suverenity a evropského vzdušného prostoru.
Francouzský ministr zahraničí Jean-Noël Barrot dopad ruského dronu na obytný dům v Rumunsku odsoudil jako nezodpovědný čin a předvolal si ruského velvyslance v Paříži. Rusko je nebezpečné nehledě na to, zda byl incident záměrný, či zda jde o výsledek neschopnosti, uvedl šéf polské diplomacie Radoslaw Sikorski. Incident kritizoval také maďarský premiér Péter Magyar, který zdůraznil, že soudržnost Evropy a NATO je dnes důležitější než kdy dřív.
Rovněž slovenský ministr zahraničí Juraj Blanár na síti X napsal, že Slovensko odsuzuje ruské vzdušné útoky, které zasáhly civilní infrastrukturu v rumunském městě Galati. Slovenský premiér Robert Fico, který i přes kritiku unijních partnerů udržuje vztahy s Moskvou, v reakci na incident vyzval ke zdrženlivosti a k dialogu mezi EU a Ruskem. Rumunsku ale vyjádřil solidaritu.
"Absolutně odsuzuji další ruské útoky na ukrajinskou infrastrukturu, kdy jeden z dronů zasáhl i obytný dům na území Rumunska a zranil dva lidi," napsal na síti X český premiér Andrej Babiš. Útoky dnes odsoudilo i české ministerstvo zahraničí a zástupci opozičních ODS, Starostů a Pirátů.