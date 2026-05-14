Rusko vyslalo 800 dronů, zabily šest lidí, desítky zranily, uvedl Zelenskyj
14. 5. 2026 – 6:15 | Zpravodajství | Jasmína Krásná
Rusko dnes vyslalo proti Ukrajině přinejmenším 800 dronů.
Zabily šest lidí a desítky dalších zranily, oznámil ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj. Varoval, že po dronech mohou následovat i ruské rakety a střely. Útoky ruských dronů na Zakarpatskou oblast Ukrajiny, kde žije početná maďarská menšina, odsoudilo Maďarsko.
"V tuto chvíli se ví, že desítky lidí, včetně dětí, byly zraněny. Bohužel šest lidí zahynulo," napsal Zelenskyj na sociální síti. "Od začátku dne se objevilo přinejmenším 800 ruských dronů a útok pokračuje, do vzdušného prostoru naší země létá čím dál více dronů," dodal.
Ukrajinské letectvo, které ráno informovalo o zničení 111 ze 139 ruských dronů útočících během noci, večer hlásilo zneškodnění dalších 710 ze 753 dronů. Rusko tedy zaútočilo dohromady 892 drony během 24 hodin, dodalo. Následně informovalo o vypuštění ruských klouzavých leteckých bomb a dalších dronů.
Ukrajinský prezident upozornil, že jeden z nejdéle trvajících ruských útoků proti Ukrajině přišel v době, kdy americký prezident Donald Trump zahájil návštěvu Číny. "V této obtížné geopolitické chvíli se Rusko evidentně snaží zkreslit celkovou situaci a upozornit na své zlo - na úkor ukrajinských životů a infrastruktury," uvedl.
Vlny ruských dronů podle hlavy státu útočily zejména na západní regiony, které jsou nejblíže hranicím zemí NATO, jako jsou Zakarpatská, Lvovská, Volyňská, Ivano-Frankivská a Rivnenská oblast. Útoky však postihly i další regiony.
"Naši vojáci brání Ukrajinu, ale zjevným cílem Ruska je právě v těchto dnech přetížit protivzdušnou obranu a způsobit co nejvíce zármutku a bolesti. Je důležité, aby k tomu svět nemlčel," napsal. "Je důležité, aby skutečné úmysly Ruska byly zřejmé vedoucím představitelům dalších zemí. Je důležité vyvinout tlak na ruského agresora, aby tento teror přestal," dodal.
Maďarsko rozhodně odsuzuje útoky ruských dronů na Zakarpatskou oblast na západě Ukrajiny, kde žije velký počet etnických Maďarů, uvedla na facebooku nová šéfka maďarské diplomacie Anita Orbánová, a následně i předseda nové maďarské vlády Péter Magyar, který oznámil, že ministerstvo zahraničí si kvůli útoku předvolalo ruského velvyslance v Budapešti. Ukrajinská média podotkla, že se tak stalo poprvé od začátku války. "Předchůdce Anity Orbánové Péter Szijjártó si nikdy nepředvolal ruského velvyslance po ruských útocích na Zakarpatí, za což jej kritizovala nezávislá maďarská média," poznamenal server Ukrajinska pravda.
Ruský útok, který dosáhl až k Užhorodu, odsoudil i maďarský prezident Tamás Sulyok. "Modlím se za obyvatele Zakarpatí! Odsuzuji útok. Je třeba udělat vše pro to, aby válka konečně skončila!" napsal na facebooku.