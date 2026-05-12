Rusko v noci útočilo na Ukrajinu více než 200 drony, uvedl Zelenskyj
12. 5. 2026 – 12:38 | Zpravodajství | Jasmína Krásná
Rusko se rozhodlo ukončit částečný klid zbraní, který trval několik dní, uvedl dnes ráno na síti X ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj. Ruská armáda podle něj v noci zaútočila na Ukrajinu více než 200 bezpilotními letouny a na frontě shodila přes 80 leteckých bomb. Ukrajinské úřady informují o nejméně čtyřech zabitých.
Ruské ministerstvo obrany oznámilo sestřelení 27 ukrajinských dronů v noci a dalších čtyř ráno. O škodách nebo případných zraněných či zabitých se ruský resort nezmiňuje.
Ve válce Ruska proti Ukrajině platil od soboty do pondělí klid zbraní, který oznámil americký prezident Donald Trump a Moskva i Kyjev ho potvrdily. Obě strany se nicméně po celé toto období obviňovaly z porušování příměří. Zelenskyj v neděli řekl, že Rusko se sice zdrželo masivních leteckých a raketových úderů na Ukrajinu, ale nezastavilo útoky v klíčových oblastech podél frontové linie. Agentura AFP dnes uvedla, že v Kyjevě se rozezněly sirény poprvé od pátku minulého týdne.
"Útočné drony byly sestřeleny v Dněpropetrovské, Žytomyrské, Mykolajivské, Sumské, Charkovské a Černihivské oblasti, stejně jako v Kyjevě a okolí," napsal dnes ráno na sociální síti Zelenskyj k nočním útokům. "Poškozena jsou energetická zařízení, bytové domy a mateřská škola. Došlo také k útoku na běžnou civilní lokomotivu a železnici. V důsledku těchto útoků jsou hlášení zranění lidé. A bohužel jsou i oběti," dodal prezident.
Ukrajinské letectvo ráno na platformě Telegram oznámilo sestřelení 192 ruských dronů z celkových 216, kterými podle něj Rusové na Ukrajinu v noci zaútočili. "Byly zaznamenány zásahy 25 úderných dronů na deseti místech," uvedly vzdušné síly. Místa zásahů neupřesnily. Ruský útok ale v době hlášení pokračoval a v ukrajinském vzdušném prostoru se nacházelo až deset bezpilotních letounů.
Regionální ukrajinští činitelé mezitím podle ruskojazyčného serveru stanice BBC informovali o třech zabitých při ruských útocích v Doněcké oblasti a jednom mrtvém v Dněpropetrovské oblasti. Další lidé byli zranění. O poraněných civilistech kvůli ruským úderům informuje také Chersonská oblast.
"Řekli jsme, že na všechny ruské kroky odpovíme stejnou měrou. Rusko musí ukončit tuto válku a je to Rusko, které musí učinit krok směrem ke skutečnému a trvalému příměří," napsal na sociální síti Zelenskyj a vyzval k posílení sankcí proti Moskvě. "Je důležité, aby nedocházelo k uvolnění tlaku," uvedl. Ukrajina dávala v minulosti opakovaně najevo připravenost k dlouhodobějšímu příměří, Rusko nikoliv.