Rusko se rozhodlo zakázat od 1. dubna veškerý vývoz benzinu
28. 3. 2026 – 6:12 | Zpravodajství | Jasmína Krásná
Ruské úřady se rozhodly zakázat od 1.dubna veškerý vývoz benzinu. Zákaz bude platit do konce července.
Agentuře TASS to sdělily zdroje z odvětví po schůzce ruského vicepremiéra Alexandra Novaka se zástupci ropných společností. Ruská vláda podle agentury Reuters oznámila, že Novak instruoval ministerstvo energetiky, aby nařízení zakazující od 1. dubna vývoz benzinu připravilo.
Novak již dříve uvedl, že ruská vláda musí okamžitě podniknout kroky k zabránění růstu cen na čerpacích stanicích a k zajištění stability domácího trhu s pohonnými hmotami v době globální energetické krize.
Ceny pohonných hmot po celém světě v poslední době rostou v důsledku konfliktu na Blízkém východě, který koncem února odstartovaly americko-izraelské útoky na Írán. Konflikt ochromil lodní dopravu v klíčovém Hormuzském průlivu, kterým běžně prochází asi pětina světových dodávek ropy a plynu.
Novak uvedl, že chaos na trzích s ropou a ropnými produkty způsobený krizí na Blízkém východě vyvolává výrazné cenové výkyvy. Zároveň upozornil, že přetrvává silná poptávka po ruských energetických produktech v zahraničí.
Rusko se nyní potýká rovněž s negativními dopady ukrajinských útoků na ruské rafinerie a další energetickou infrastrukturu. Tyto útoky jsou důsledkem ruské vojenské invaze na Ukrajinu zahájené před více než čtyřmi lety. Vloni se některé ruské regiony v důsledku ukrajinských útoků potýkaly s nedostatkem benzin.
Rusko v posledních letech opakovaně omezuje vývoz benzinu a nafty ve snaze odvrátit problémy se zásobováním a zabránit výraznějšímu růstu cen na domácím trhu. Podle zdrojů z odvětví Rusko v loňském roce vyvezlo téměř pět milionů tun benzinu, píše Reuters.