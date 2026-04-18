Rusko se opět pokouší zatáhnout Bělorusko do války, uvedl Zelenskyj
18. 4. 2026 – 6:15 | Zpravodajství | Jasmína Krásná
Rusko se opět pokouší zatáhnout Bělorusko do války proti Ukrajině, uvedl ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj na sociálních sítích po poradě s hlavním velitelem ukrajinské armády Oleksandrem Syrským.
Poukázal na zprávy rozvědky o přeskupování ruských sil, pohybech vojsk v Bělorusku, výstavbě silnic a dělostřeleckých postavení u hranic s Ukrajinou.
"Domníváme se, že Rusko se opět pokusí zatáhnout Bělorusko do své války. Dal jsem pokyn varovat příslušnými kanály faktické vedení Běloruska před připraveností Ukrajiny bránit svou zemi a nezávislost. Povaha a důsledky nedávných událostí ve Venezuele by měly vedení Běloruska odradit od chyb," napsal Zelenskyj v narážce na osud jiného ruského spojence Nicoláse Madura, kterého v lednu unesly americké speciální síly.
Běloruský vůdce Alexandr Lukašenko, který je vnímám jako nejbližší spojenec Moskvy, poskytl Rusku na začátku války proti Ukrajině území své země jako nástupiště k útoku na sousední zemi. Z ruských leteckých základen v Bělorusku také vzlétaly ruské letouny, které bombardovaly ukrajinská města a obce. Běloruské ozbrojené síly se sice do války proti Ukrajině přímo nezapojily, nicméně Západ v reakci na Minsk uvalil sankce.
Bělorusko nejspíše dostalo z Moskvy příkaz, aby udržovalo v napětí ukrajinské ozbrojené síly, zatímco ruské jednotky se na jaře a létě budou pokoušet o ofenzívy na východě a jihovýchodě Ukrajiny, míní šéf ukrajinského centra pro boj proti dezinformacím Andrij Kovalenko podle serveru RBK-Ukrajina. Server také připomněl, že podle zpráv v médiích se Rusko chystá v Bělorusku vytvořit základny pro vypouštění dronů dalekého doletu, aby zvýšilo tlak na Ukrajinu. Rusové podle ukrajinského letectva již využívají vzdušný prostor Běloruska při náletech svých dronů na Ukrajinu, dodal portál.