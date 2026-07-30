Rusko podle Zelenského v noci na Ukrajinu vyslalo asi 70 střel a 280 dronů
30. 7. 2026 – 9:29 | Zpravodajství | Jasmína Krásná
Přes sedm desítek střel a asi 280 dronů použily ruské ozbrojené síly dnes v noci při rozsáhlém útoku proti Ukrajině, uvedl ráno podle agentur ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj.
Ukrajinské letectvo upřesnilo, že zaznamenáno bylo 74 střel různých typů a 284 dronů.
Zelenskyj rovněž opět vyzval ukrajinské spojence, aby poskytli Kyjevu další zbraně, zejména systémy protivzdušné obrany, kterých se jeho zemi podle něj kriticky nedostává.
Noční ruské útoky si podle ukrajinských činitelů vyžádaly nejméně osm mrtvých. Na předměstí Kryvého Rihu podle velitele městské vojenské správy Oleksandra Vilkula raketa Iskander-M přímo zasáhla rodinný dům a zabila šest lidí, z toho dvě děti. V Kyjevě zemřel jeden člověk, další mrtvý je v Poltavské oblasti.