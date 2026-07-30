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Rusko podle Zelenského v noci na Ukrajinu vyslalo asi 70 střel a 280 dronů

30. 7. 2026 – 9:29 | Zpravodajství | Jasmína Krásná

Rusko podle Zelenského v noci na Ukrajinu vyslalo asi 70 střel a 280 dronů
zdroj: Profimedia
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Přes sedm desítek střel a asi 280 dronů použily ruské ozbrojené síly dnes v noci při rozsáhlém útoku proti Ukrajině, uvedl ráno podle agentur ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj.

Ukrajinské letectvo upřesnilo, že zaznamenáno bylo 74 střel různých typů a 284 dronů.

Zelenskyj rovněž opět vyzval ukrajinské spojence, aby poskytli Kyjevu další zbraně, zejména systémy protivzdušné obrany, kterých se jeho zemi podle něj kriticky nedostává.

profimedia-1119655411 aktuální foto po útoku ve Lvově zdroj: Profimedia

Noční ruské útoky si podle ukrajinských činitelů vyžádaly nejméně osm mrtvých. Na předměstí Kryvého Rihu podle velitele městské vojenské správy Oleksandra Vilkula raketa Iskander-M přímo zasáhla rodinný dům a zabila šest lidí, z toho dvě děti. V Kyjevě zemřel jeden člověk, další mrtvý je v Poltavské oblasti.

Tagy:
Rusko Ukrajina boje Zelenskyj
Zdroje:
ČTK

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