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Rusko chystá další velký raketový útok, varoval Zelenskyj

24. 7. 2026 – 21:01 | Zpravodajství | Jasmína Krásná

Rusko chystá další velký raketový útok, varoval Zelenskyj
zdroj: Profimedia
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Rusko chystá další velký raketový útok proti Ukrajině během 48 hodin, možná již dnes v noci, varoval ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj s odvoláním na zprávy od rozvědky a od partnerů.

"K tomuto útoku může dojít dnes," uvedl Zelenskyj v projevu na sociálních sítích. "Předběžné informace hovoří o tom, že by se mohl uskutečnit do 48 hodin," dodal.

Zelenskyj znovu označil posilování protivzdušné obrany Ukrajiny za prioritu a připomněl, že se chystá sejít s americkým prezidentem Donaldem Trumpem a jeho týmem. "Doufám, že Amerika bude nadále s Ukrajinou a že budeme schopni tuto válku ukončit čestným mírem. To je přesně to, co potřebujeme," řekl.

Ukrajinský prezident ale zároveň varoval, že se Rusko chystá na podzim vyhlásit novou mobilizaci, protože v současnosti mají ruská vojska větší ztráty, než kolik jsou schopny naverbovat nových vojáků.

Tagy:
Rusko Ukrajina boje Zelenskyj
Zdroje:
ČTK

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