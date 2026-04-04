Ruské ženy kritizují plány na léčbu, která by je přiměla chtít děti
4. 4. 2026 – 14:30 | Zpravodajství | Jasmína Krásná
Jako nátlakovou, krutou a neproveditelnou považují ruské ženy myšlenku "léčit" je, aby chtěly mít děti.
Podle ruských žen to jen málo přispěje ke zvrácení klesající porodnosti, která je aktuálně na nejnižší úrovni za posledních 200 let, napsala agentura AFP.
Ruské ministerstvo zdravotnictví v únoru schválilo nové směrnice s doporučeními, aby zdravotníci posílali ženy, které nechtějí mít děti, k psychoterapeutům s cílem "podpořit u nich pozitivní postoj k mateřství". Ale podle žen, se kterými AFP hovořila, nebude plán fungovat.
"Nevidím se jako matka a nevidím ani žádný důvod, proč by mě dítě učinilo šťastnější," řekla 25letá IT odbornice Marija. "Možná svůj názor změním. Ale tento stát dělá vše pro to, aby se tak nestalo," dodala.
Rusko se ocitlo uprostřed demografické krize, kdy porodnost činí 1,4 dítěte na ženu, což je hluboko pod hranicí 2,1 dítěte, kterou demografové považují za potřebnou k zachování populace na současné úrovni. Nasazení stovek tisíc mladých mužů do bojů na Ukrajině za poslední čtyři roky problém ještě zhoršilo.
Ruský prezident Vladimir Putin opakovaně varuje, že země by mohla čelit "úplnému vymření", pokud se nízká porodnost nezmění. Marija ale vládní snahy vyvést Rusko z demografické stagnace označila jako "k pláči".
"Utahování šroubů, znemožnění přístupu k bezpečným potratům, vymývání mozků lidem, chvástání se údajně velkými příspěvky (na děti) a posílání žen k psychologům - to je kruté a naprosto neúčinné," řekla. "Každý ví, co ženy opravdu chtějí: sociální jistoty, odpovídající příjmy, dostupné bydlení a ze všeho nejvíce klid a bezpečí," řekla.
Vedle nových doporučení posílat ženy k psychoterapeutům zakázali ruští zákonodárci takzvané "propagování bezdětnosti", kdy postavili mimo zákon debaty v médiích o rozhodnutí nemít děti. Těm, kdo zákaz poruší, hrozí pokuta až 400.000 rublů (10000 Kč). Úřady v uplynulých letech také zpřísnily zákony o potratech, kdy donutily soukromé kliniky ve většině regionů tento zákrok zakázat.
"Nejdříve je třeba vytvořit podmínky, které by ženu skutečně přiměly chtít dítě. A ne na ni jakkoli tlačit," řekla 29letá Anastasija, která je dětskou rehabilitační specialistkou. Anastasija uvedla, že její důvody, proč dítě nechce, jsou finanční.
"Moje měsíční výplata činí asi 100.000 rublů (26.000 Kč). Nevím, jak by dnes bylo možné našetřit si na byt," řekla. Pokračující ruský útok na Ukrajinu a mezinárodní sankce mimo jiné zažehly inflaci. Úroky hypoték vyletěly až na 20 procent.
Anastasija ale poukázala také na "chybějící otcovskou kulturu". V Rusku, jak řekla, se jen málo mužů podílí na výchově dětí. Po rozvodu muž odejde a žena zůstane na děti sama. Rusko má podle různých průzkumů jednu z největších rozvodovostí na světě.
Učitelka angličtiny Margarita, která nemůže mít děti ze zdravotních důvodů, se obává, že iniciativa ministerstva zdravotnictví "způsobí ještě více škod na duševním zdraví žen, protože je postaví na úroveň vyvrhelů".
Iniciativu ale kritizují i matky, se kterými AFP hovořila. "Věřím, že žena má mít právo nechtít dítě. Proč rodit, když nechcete? Proč nutit ženy přivést na svět nechtěné děti?" řekla 45letá lékařka a dvojnásobná matka Irina.
Naopak muži dotazovaní AFP byli méně znepokojeni. Směrnici ministerstva zdravotnictví považuje 49letý Maxim za pouhé doporučení. A rozhodnutí nemít děti? "To je nezdravé," řekl.