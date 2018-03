Ruská odveta celému světu: Zavře konzulát USA, vyhostí i Čechy

AKTUALITA - Aktuality autor: von

Rusko vyhostí každé zemi stejný počet diplomatů, kolik jich tyto státy pošlou zpět do Ruska. Diplomatická válka, která se rozhořela v reakci na útok na dvojitého agenta Sergeje Skripalova a jeho dceru ve Velké Británii, pro Česko znamená vyhoštění tří českých diplomatů z Ruska. O rozhodnutí Kremlu informoval ruský ministr zahraničí Sergej Lavrov. Dodal, že navíc bude zavřen americký konzulát v Petrohradě a americký velvyslanec už byl předvolán na konzultace do Moskvy.

"Opatření budou reciproční. Zahrnují vyhoštění stejného počtu diplomatů a odvolání našeho souhlasu s činností generálního konzulátu Spojených států v Petrohradě," citovala agentura Reuters Lavrova.

Z šedesáti amerických diplomatů, které Rusko označilo za nežádoucí osoby, jich je podle Interfaxu 58 z velvyslanectví v Moskvě a zbývající dva z generálního konzulátu v Jekatěrinburgu. Na odchod ze země mají čas do 5. dubna, uvedly ruské agentury. Zároveň informovaly, že konzulát v Petrohradě by měl ukončit provoz do dvou dní.

Spojené státy kvůli útoku v Británii vyhostily 60 ruských diplomatů a nařídily uzavření ruského konzulátu v Seattlu. Celkem bylo z téměř tří desítek zemí vypovězeno přes 150 ruských diplomatů. Česko vypovědělo tři ruské diplomaty, kterým dalo sedmidenní lhůtu na opuštění země. Z Lavrovova prohlášení vyplývá, že z Ruska bude muset do týdne odejít trojice českých diplomatů.

"Pokud jde o ostatní země, odpovíme zrcadlově," řekl podle TASS šéf ruské diplomacie.

Moskva obvinění dál odmítá

Uzavření amerického konzulátu v Petrohradě se předpokládalo, protože tento krok ruskému prezidentovi Vladimiru Putinovi ministerstvo zahraničí doporučilo. O odvetných krocích nicméně rozhodoval výhradně prezident.

Obdobný reciproční krok již Rusko učinilo v případě Británie, která vypověděla krátce po Skripalově otravě 23 ruských diplomatů. Stejný počet Britů pak musel opustit britské zastoupení v Rusku.

Předvolaný americký velvyslanec v Rusku Jon Huntsman byl podle Lavrova varován, že pokud budou proti ruským diplomatickým misím v USA pokračovat nepřátelské kroky, odpoví Moskva vůči americkým zastoupením v Rusku stejně. Huntsman totiž hovořil o možnosti zmrazit ruský majetek v USA, což Rusko kritizovalo.

Londýn z útoku na Skripala obvinil Moskvu, ta to ale odmítá. Na úterý Rusko požaduje kvůli případu Skripala svolání mimořádné schůzky Organizace pro zákaz chemických zbraní (OPCW), uvedl Reuters. TASS i další agentury ale uvádějí, že schůzka má být už v pondělí 2. dubna.

"Abychom dosáhli normální konverzace a pravdy, formálně jsme navrhli krizové zasedání OPCW," řekl Lavrov. Dodal, že Rusko na zasedání hodlá položit otázky, které již vzneslo, ale na které dosud nedostalo ze Západu odpovědi. "Doufám, že naši západní partneři se nebudou bránit otevřené konverzaci. V opačném případě to bude další potvrzení toho, že všechno, co se děje, je nepřípustná provokace," uvedl šéf ruské diplomacie.