Rozvod po 17 letech! Hvězda seriálů potvrdila krach manželství
12. 5. 2026 – 6:36 | Magazín | Jana Strážníková
Dlouho to vypadalo dobře, nakonec ale vztah zkrachoval a před slavným hercem stojí nová životní etapa.
Oblíbený herec Tomáš Krejčíř, kterého znají především diváci českých seriálů jako Ordinace v růžové zahradě, Kamarádi, 1. MISE či Rodinná pouta, strávil po boku manželky Petry celých 17 let. Všemu je ale nyní konec, vztah se rozpadl a herec se rozvádí. Informaci jako první přinesl deník Blesk.
Nejedná se přitom bohužel ani o první nevydařené manželství: S bývalou manželkou Gábinou má Tomáš dokonce tři děti: Doru, Adama a Davida. S Petrou pak další dvě: Samuela a Miu.
Sám Krejčíř, který se v poslední době objevuje před kamerou spíš už jen sporadicky, rozvod po chvíli váhání nakonec potvrdil pro web Život v Česku: „Rozvod můžu potvrdit. Nešlo o nic dramatického, naše cesty se rozešly ve velmi korektním duchu," uvedl.
Žádná hádka o peníze se tedy nejspíš konat nebude. A nějaké prostředky se nejspíš opravdu dělily, však herec nedávno prodal úspěšnou firmu, kterou kdysi založil právě společně s manželkou Petrou.
„Skoro patnáct let jsem měl se svou ženou docela velkou oftalmologickou firmu o asi sto zaměstnancích. Dělali jsme oční ordinace, optiky, operovali jsme oči. V červenci jsme ji prodali. Což je pro nás strašně fajn. Ne že bych nevěděl, co s penězi, ale nemusím už do smrti pracovat. Máme nějaké reality, o které se starám. Občas někde něco natočím. Užívám si po strašně dlouhé době volnost,“ prohlásil herec před časem.